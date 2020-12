MADRID, 12 (CHANCE)

Beatriz Tajuelo a réussi à nous faire tomber amoureuse dès la première minute où elle a été promue, seule, par les réseaux sociaux comme une femme digne de communiquer, d’expérimenter la mode et surtout, d’atteindre ses followers avec des looks et des ensembles de vêtements qui nous ont fascinés. . L’illusion qu’il a dans sa personnalité lui a fait sortir les châtaignes du feu et n’avoir besoin de personne pour construire ce dont il avait toujours rêvé, sa propre vie avec ses propres règles.

Maintenant, elle a lancé une collaboration avec la marque de chaussures Franjul, sa collection capsule “Celebra la Vida”, et la vérité est qu’elle est follement heureuse de ce projet qui lui a redonné l’envie de s’habiller, de se préparer et de quitter la maison pour manger le monde après l’accouchement.

Comme on le dit bien, Beatriz Tajuelo rêvait du moment de retirer l’étiquette d’“ ex-petite amie de ” et c’est que depuis qu’elle a rompu sa relation avec Albert Rivera, beaucoup lui ont reproché de “ vouloir ” profiter de la renommée qu’il lui a donnée. Mais rien n’est plus éloigné de la réalité, l’influenceuse déjà s’est réinventée.

Nous lui avons demandé s’il lui avait été difficile de retirer cette foutue étiquette et elle a avoué que: “Eh bien, je devais vous demander qu’en fait je pense que mon travail était de montrer que je ne suis venu pour profiter de personne, Je viens pour le travail, la communication, la mode, c’est ce que j’essaye de vivre depuis deux ans ». Quant à savoir s’ils lui ont fermé les portes à cause de sa relation avec l’ex-politicienne, Beatriz nous a assuré que non, mais ils ont demandé plus que quiconque: “Ils ne m’ont pas fermé les portes, mais c’est une route difficile parce que vous allez avec cette étiquette sur il faut démontrer deux fois plus que les autres, et bien, effort et effort ».

Il assure que maintenant il vit heureux et mène sa vie comme il l’a toujours voulu, il respecte le bonheur d’Albert Rivera et sait qu’il respecte le sien. Et c’est que l’influenceur se montre indifférent à tout ce qui se passe de nouveau dans la vie de l’ancien politicien, puisqu’il ne savait même pas qu’il avait écrit un livre: “Oh oui? Je ne savais pas, il fait sa vie, moi la mienne, je Je lui souhaite le meilleur bien sûr, mais rien à dire. “