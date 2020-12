(Photo: . / Cuauhtémoc Moreno)

Ce samedi, le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a supervisé la construction du Train maya, de Calkiní, Campeche, où les résidents des quartiers environnants ils ont intercepté la camionnette dans laquelle il voyageait.

Les habitants des quartiers de Camino Real, La Ermita et Santa Lucía ont remis au président une lettre lui demandant de changer la disposition d’une section du train pour que leurs maisons ne soient pas démolies.

Les membres du collectif Tres Barrios ont déclaré que ils ne sont pas contre le train, mais qui cherchent à défendre leur héritage, comme ils y vivent depuis des générations. Certains ont même des titres de propriété fin des années 1800.

“Nous vous écrivons avec beaucoup peur d’être expulsé par le Maya Train Project. Nous voulons être très clairs avec vous, en tant que collectif nous ne sommes pas contre votre projet car nous savons que cela contribuera à relancer l’économie en générant des emplois dans notre état de Campeche. (…) Nous sommes tous d’accord pour défendre notre patrimoine et nos quartiers qui nous avons vécu pendant tant de générationss “, dit la lettre consultée par Animal Político.

La section qui traversera la zone dans laquelle vivent les habitants, est le 2, Quoi il a déjà été offert et le consortium a remporté composé d’Operadora CICSA SA de CV du Grupo Carso, propriété de Carlos Slim, en accord d’association avec FCC Construcción SA

Et il est déjà stipulé qu’à 20 mètres d’un côté et 20 mètres de l’autre de la route il ne peut y avoir ni maison ni rien, puisque la vitesse à laquelle le train atteindra sera supérieure à 100 kilomètres à l’heure, donc si le projet est réalisé ici, les familles devraient partir.

Les habitants des quartiers mentionnés ont également obtenu le soutien d’organisations telles que UN Habitat, l’Institut national d’anthropologie et d’histoire (INAH), la Chambre mexicaine de l’industrie de la construction (CMIC) et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco).

«Les responsables de Fonatur et d’ONU-Habitat nous ont informés qu’avec le nouveau train, ils allaient nous expulser et ce n’est pas à discuter. Ils n’ont pas voulu nous dire pourquoi ils ne peuvent pas changer l’itinéraire du train, ils nous disent seulement qu’ils vont nous emmener dans d’autres quartiers et qu’ils vont nous donner une maison, mais nous avons déjà des maisons. Les zones qu’ils nous proposent ne sont ni sûres ni habitables “, ont averti les habitants, soulignant que se déplacer signifie perdre la proximité de la mer – dont ils dépendent -, et abandonner leur lien de voisinage et leur identité.

Il convient de rappeler que la section 2 de l’itinéraire du train maya s’étend à environ 235 kilomètres de Escárcega à Calkiní, dans l’état sud-est de Campeche.

Cependant, le premier président a déclaré que c’est l’engagement du gouvernement qu’il conduit à ne pas laisser des travaux inachevés et moins d’une telle ampleur, pour lesquels il a demandé ce samedi au Groupe Carso du magnat Carlos Slim accélérer la construction du train maya.

«Nous devons terminer à temps et c’est pourquoi l’importance des entreprises qui sont en charge de la construction du train maya. Je me réjouis que des progrès soient réalisés conformément au programme et je reviendrai car il est évident que je me soucie beaucoup de ce travail», A-t-il indiqué.

Il s’est également vanté de lpour créer 80000 emplois cette année dans la construction du méga ouvrage.

«C’est, entre autres, l’investissement du Le gouvernement fédéral le plus important du sud-est du Mexique et c’est l’un des investissements publics les plus importants de ces dernières années, ces dernières décennies », a-t-il déclaré.

