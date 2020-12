TAIPÉI, Taiwan (AP) – Les pays riches accumulent des stocks de vaccins COVID-19 et certaines régions du monde devront peut-être compter sur des médicaments développés en Chine pour vaincre la pandémie. La question est de savoir si cela fonctionnera?

Il n’y a aucune raison évidente de penser que non, mais la Chine a connu des scandales de vaccins et ses sociétés pharmaceutiques ont donné peu d’informations, que ce soit sur leurs essais finaux chez l’homme ou sur les plus d’un million d’injections qu’ils disent avoir déjà administrées. d’un plan de vaccination d’urgence.

Les pays riches ont réservé environ 9 milliards des 12 milliards de doses, pour la plupart occidentales, qui devraient être produites l’année prochaine, tandis que COVAX, une initiative mondiale visant à garantir un accès équitable aux vaccins COVID-19, il n’a pas atteint sa capacité promise de 2 milliards de doses.

Pour les pays qui n’ont pas encore obtenu de vaccin, la Chine peut être la seule solution.

La Chine a six candidats dans la dernière phase des essais et est l’un des rares pays à pouvoir fabriquer un vaccin à grande échelle. Les membres du gouvernement ont annoncé une capacité d’un milliard de doses l’année prochaine, et le président Xi Jinping a promis que les vaccins chinois seraient une aubaine pour le monde.

La possibilité que des millions de personnes dans d’autres pays utilisent ses vaccins donne à la Chine l’occasion de réparer les dommages que l’épidémie a causés à sa réputation qui a échappé à ses frontières et de montrer au monde qu’elle peut être une référence scientifique importante.

Cependant, les scandales passés ont réduit la confiance de ses propres citoyens dans ses vaccins, et les problèmes de fabrication et de chaîne d’approvisionnement jettent le doute sur sa capacité à vraiment être un sauveur.

“Il reste un point d’interrogation sur la manière dont la Chine peut garantir la livraison de vaccins fiables”, a déclaré Joy Zhang, professeur d’éthique et des sciences émergentes à l’Université du Kent en Grande-Bretagne, soulignant le “manque de transparence de la Chine dans les données scientifiques. et un bilan en damier de la distribution des vaccins ».

Bahreïn est devenu la semaine dernière le deuxième pays au monde à autoriser un vaccin chinois contre le COVID-19, après les Émirats arabes unis. Le Maroc prévoit d’utiliser les vaccins chinois dans une campagne de vaccination massive qui devrait démarrer ce mois-ci. Les autorités chinoises attendaient également de recevoir le feu vert en Turquie, en Indonésie et au Brésil, tandis que les procès se poursuivaient dans plus d’une douzaine de pays, dont la Russie, l’Égypte et le Mexique.

Dans certains pays, les vaccins chinois ont été reçus avec suspicion. Le président brésilien Jair Bolsonaro a mis en doute à plusieurs reprises l’efficacité du candidat vaccin de la firme chinoise Sinovac, sans citer aucune preuve, et a déclaré que les Brésiliens n’agiraient pas comme des “cobayes”.

De nombreux experts louent la capacité de la Chine à produire des vaccins.

“Les études semblent bien menées”, a déclaré Jamie Triccas, responsable de l’immunologie et des maladies infectieuses à la Sydney School of Medicine, faisant référence aux essais cliniques publiés dans des revues scientifiques. “Je ne m’inquiéterais pas trop à ce sujet.”

La Chine renforce ses programmes de vaccination depuis plus d’une décennie. Il a produit avec succès des vaccins à grande échelle pour sa population, tels que ceux contre la rougeole et l’hépatite, a déclaré Jin Dong-yan, professeur de médecine à l’Université de Hong Kong.

“Il n’y a pas d’épidémies importantes en Chine pour aucune de ces maladies”, a-t-il dit. “Cela signifie que les vaccins sont sûrs et efficaces.”

Au cours de la dernière décennie, la Chine a travaillé avec la Fondation Gates et d’autres agences pour améliorer la qualité de sa fabrication. L’Organisation mondiale de la santé a pré-certifié cinq vaccins chinois pour des maladies autres que le COVID-19, permettant aux agences des Nations Unies de les acheter pour d’autres pays.

Parmi les sociétés qui ont obtenu cette pré-certification, on trouve Sinovac et la société d’État Sinpharm, deux principaux développeurs de vaccins contre COVID-19.

Cependant, le Wuhan Biological Products Institute, une filiale de Sinopharm développant l’un de ses vaccins candidats contre le COVID-19, a été impliqué dans un scandale en 2018.

Les inspecteurs du gouvernement ont constaté que l’entreprise, basée dans la ville où le nouveau coronavirus a été détecté pour la première fois l’année prochaine, avait produit des centaines de milliers de doses inefficaces d’un vaccin combiné diphtérie-tétanos-coqueluche pour un panne d’équipement.

La même année, Changsheng Biotechnology Co. aurait falsifié des données sur un vaccin contre la rage.

En 2016, les médias chinois ont révélé que deux millions de doses de divers vaccins pour enfants avaient été mal stockées et vendues à travers le pays pendant des années.

Les taux de vaccination ont chuté après ces scandales.

«Tous mes amis chinois sont des travailleurs qualifiés et aisés, et aucun d’entre eux n’achètera de médicaments fabriqués en Chine. C’est ce que vous obtenez », a déclaré Ray Yip, ancien directeur national de la Fondation Gates en Chine. Il a déclaré qu’il était l’un des rares à ne pas craindre d’acheter des produits pharmaceutiques fabriqués là-bas.

La Chine a réformé ses lois en 2017 et 2019 pour resserrer le protocole de stockage des vaccins et augmenter les inspections et les amendes en cas de violation.

Les principaux développeurs nationaux de vaccins COVID-19 ont publié des résultats scientifiques dans des revues scientifiques à comité de lecture. Mais les experts internationaux se sont interrogés sur la manière dont la Chine recrutait des volontaires, le système de suivi permettant d’identifier les effets secondaires potentiels. Les entreprises et autorités chinoises n’ont pas publié de détails.

Désormais, après la publication des données sur l’efficacité des vaccins développés par les sociétés occidentales Pfizer-BioNTech et Moderna, les experts attendent de voir les résultats chinois. L’agence de réglementation émiratie, où Sinopharm a été testé, a déclaré qu’il semblait être efficace à 86%, sur la base des données préliminaires d’essais cliniques. Le gouvernement turc a annoncé jeudi que le médicament de Sinovac était efficace à 91,25%, selon des données préliminaires.

Sinopharm n’a pas répondu à une demande de commentaires sur l’efficacité du vaccin. Sinovac et CanSino, une autre société chinoise de vaccins, n’ont pas répondu aux demandes d’entretiens.

Pour certaines personnes vivant dans des pays où la pandémie ne semble pas s’atténuer, le pays d’origine du vaccin n’a pas d’importance.

“Je prévois de le mettre, le premier qui arrive, si ça marche”, a déclaré Daniel Alves Santos, cuisinier dans un restaurant à Rio de Janeiro. “Et j’espère que Dieu aide.”

