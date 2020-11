MADRID, 9 (CHANCE)

Belén Esteban est l’un des personnages de la télévision qui ne se démode pas et que chaque fois qu’elle apparaît sur un téléviseur, elle continue de nous donner de bons moments. Et c’est qu’elle seule parvient à ne pas pouvoir se séparer de l’écran quand on voit son visage débattre à droite et à gauche et défendre sa vérité comme elle nous l’a fait pendant des années.

De cette façon, la princesse de la ville fête ses 47 ans aujourd’hui. La collaboratrice de télévision vit son meilleur moment puisqu’elle a voulu ranger dans sa vie tout ce qui n’ajoutait pas, mais soustrait. Il y a seulement un an, elle a dit “ Oui, je veux ” avec son grand amour, Miguel, et depuis lors, elle a toujours avoué publiquement qu’elle voulait redevenir mère, mais c’est quelque chose que seuls elle et son partenaire devront décider.

A ce bonheur s’ajoutent ses problèmes juridiques avec Toño Sanchís, avec qui on se souvient qu’il a gagné la bataille après avoir montré que le représentant ne gérait pas ses contrats avec loyauté. Depuis, nous avons vu une collaboratrice beaucoup plus calme et défendre sa vérité, soutenue par le juge, sur les plateaux de télévision.

Belén Esteban est dans l’un de ses meilleurs moments: amoureuse, mariée, avec son travail à la télévision et sans soucis qui la font réfléchir continuellement … Quelques 47 ans qui viennent à la vie de la princesse de la ville avec une stabilité à laquelle elle n’aurait jamais pensé À l’époque où tout était si difficile