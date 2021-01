Les gâteaux “otaku” de Nodal. La relation a été soulignée entre autres par la différence de 10 ans entre eux (Vidéo: @belindapop)

Aujourd’hui, lundi 11 janvier, Christian Nodal fête ses 22 ans, et qui n’a pas manqué la date était sa petite amie Belinda, qui l’a célébré en grand et très dans son style. Le chanteur né en 1999 est un fan des séries d’animation japonaises, donc petit à petit il a partagé avec sa bien-aimée son amour pour le soi-disant anime, comme le montrent les multiples histoires que les deux célébrités partagent et où elles ont été vu ensemble appréciant ce genre de contenu.

À cet égard, le chanteur de Luz sin gravité Elle en a profité pour fêter son petit ami un jour à l’avance en l’envoyant cuisiner quelques gâteaux à thème pour le chouchouter., puisque c’est à son tour de fêter son anniversaire au milieu d’une triste situation, alors sa mère Cristy Nodal a annoncé ces derniers jours que la famille est en deuil après la perte de son oncle Benny.

Face à cette malheureuse nouvelle, Belinda a décidé de «chouchouter» son petit ami pour qu’il ne soit pas triste avec quelques gâteaux qu’il a demandés décoré des personnages de Death Note et One Piece, séries animées populaires dont le chanteur de De los besos que te di te est un adepte.

Un gâteau qui se distingue par son esthétique sombre reflète le penchant de Nodal pour la série Death Note (Photo: Instagram @sugarandsoul)

Avec des ballons verts, noirs et blancs, selon la palette de couleurs de la série, Belinda a diverti son petit ami aux mains d’une pâtisserie chargée de décorer la table et de faire de l’anniversaire de Nodal un jour inoubliable. Et c’est que la célébration du 22 de Christian Nodal était en charge de la designer événementielle Ana Cuéllar, qui était également en charge de divertir les différentes fêtes de Noël du couple, qu’ils étaient en charge de partager sur leurs réseaux sociaux en affichant le luxe et les équipements dont ils disposaient.

Fête d’anniversaire de Christian a coïncidé avec un autre anniversaire du début de la carrière artistique de Belinda, qui a été surprise sur les réseaux sociaux par ses fans qui ont promu la création de “Belinda’s World Day”, une date à laquelle les fans se souviennent de l’actrice et de la chanteuse et qu’ils veulent devenir tradition successivement.

Proclamant le 10 janvier la date mondiale de la célébration de la carrière de l’artiste qui est restée au premier plan des yeux du public depuis ses débuts dans son enfance et au fil des années et de nombreux projets, le hashtag qui proclame la date est devenue une tendance provoquant l’étonnement et la reconnaissance de l’artiste, qui n’a pas hésité à remercier toute son armée de “Bélifans”.

La chanteuse a déclaré que One Piece était l’un de ses anime préférés (Photo: Instagram @sugarandsoul)

“Merci beaucoup pour tous vos messages, pour tout l’amour et le soutien que vous m’avez apporté au fil des ans, rappelez-vous que je vous porte toujours dans mon esprit et mon cœur, Je vois tous vos messages », a écrit le chanteur d’Amor, une primera vista et star de feuilletons tels que Complices à la rescousse.

«Belifans! Merci beaucoup pour cette journée, pour la rendre toujours si spéciale, pour toujours être avec moi dans tout ce que je fais et ne jamais me laisser seule. Je tiens également à vous remercier pour tous les messages que vous m’avez envoyés à propos de Gizmo, vous savez plus que quiconque à quel point nous étions unis. Je les aime tellement que je les porte toujours dans mon esprit et mon cœur. Toujours ensemble », a remercié la chanteuse en écrivant le hashtag # DíaMundialDeBelinda, créé par ses followers qui ont réussi à en faire un sujet tendance et à continuer d’envoyer de multiples messages de condoléances à son artiste après avoir fait connaître ces derniers jours la mort de Gizmo, le chien chihuahua. qui l’a accompagnée pendant 13 ans.

