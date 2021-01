Izabel Goulart continue de profiter de ses vacances sur les plages paradisiaques de Saint Barth. Le mannequin a voyagé il y a quelques semaines dans les Caraïbes françaises. Là, il a fêté Noël, accueilli le Nouvel An et passe ses journées sur un yacht avec des amis (Photos: Groupe Grosby) Vacances romantiques. Bella Thorne et son copain ont choisi les paradisiaques de Tulum, au Mexique, pour se reposer et profiter de quelques jours de congé. Le couple était très affectueux face à la mer et l’actrice de 23 ans en a également profité pour pratiquer le yoga Des amis inséparables. Brad Pitt et Many Back ont ​​pris quelques jours de repos pour se reposer sur les îles Turks et Caicos. Là, ils ont apprécié la plage et ont également profité de l’occasion pour faire du snorkeling

Lors d’une promenade à travers New York, Nicky Hilton s’est arrêté chez un local pour une part de pizza et un verre. Et puis il a continué ses activités. La femme d’affaires de 37 ans portait un look sportif élégant: manteau en cuir marron, jean bleu, bottes noires, écharpe et masque de la même couleur. De plus, il a combiné son portfolio avec la texture du manteau Lucy Hale a acheté un café dans le magasin exclusif de Bluestone Lane, en Californie. Puis il est tombé sur un ami, avec qui il a partagé une promenade en promenant son chien Elvis. Promenade romantique. Comme d’habitude, la presse locale a trouvé Katie Holmes marchant avec son petit ami, Emilio Vitolo Jr., dans les rues de New York. L’actrice et le chef se sont arrêtés dans un café, où ils en ont acheté deux pour aller et ont continué leur tournée Jour de shopping. Jennifer Garner a visité une bijouterie exclusive à Pacific Palisades, en Californie, et a acheté des accessoires. L’actrice portait un look décontracté: combinaison beige, jean et baskets noires. De plus, il portait des lunettes et son masque Voyage en famille. Shawn Mendes est allé se promener avec sa sœur Aaliyah et leurs animaux de compagnie respectifs dans les rues de Toronto, au Canada. Tarzan, le chien du chanteur et Camila Cabello, est un golden retriever que le couple a récemment adopté En promenant son chien dans les rues de Londres, en Angleterre, Emma Corrin est tombée sur des amis. L’actrice – populairement connue pour son rôle dans «The Crown» – en a profité pour continuer à marcher en groupe malgré les restrictions dues à la pandémie de coronavirus Un tour différent. Gwyneth Paltrow a conduit sa moto après avoir partagé une promenade avec son mari, Brad Falchuk, dans les rues de Santa Monica, en Californie (Photos: Groupe Grosby)

