Photo fournie aujourd’hui par Grupo Planeta où l’écrivain mexicain Benito Taibo est observé en posant. . / Michel Amado / Grupo Planeta / UNIQUEMENT UTILISATION ÉDITORIALE / PAS DE VENTES

Mexique, 15 novembre . .- L’écrivain mexicain Benito Taibo, qui vient de présenter le roman “Chaos y Destino” au Mexique, vit convaincu que, même dans les temps difficiles que vit l’humanité, il y a de nos jours des raisons de optimisme parce que la réalité peut toujours être vue d’une meilleure manière.

“La vie est un jeu merveilleux auquel vous devez jouer. Vous devez essayer d’être étonné, continuer à trouver l’extraordinaire dans la vie de tous les jours. Chaque jour, j’essaie de voir au-delà de la simple apparence”, a déclaré l’auteur dans une interview avec Efe.

Taibo vient de présenter au Mexique le roman “Chaos y Destino”, édité par Planeta, le troisième et dernier opus de la saga “World without Gods”, une trilogie de littérature fantastique pour adolescents, créée pour ravir les lecteurs avec intelligence et avec clés liées à des écrivains comme Balzac et Shakespeare.

«J’ai vécu longtemps avec les personnages. J’ai dormi, mangé, tiré des flèches, traversé les mers; c’était épuisant, mais aussi gratifiant. Je construisais des personnages, mais à la fin ils ont fini par faire ce qu’ils voulaient. Voyez comment ils sont devenus des êtres avec leurs propres idées Cela m’a rempli d’émotion et je sens que je les aime », avoue-t-il.

Après “Road to Sognum” et “La raison et la colère”, Taibo a conclu la série avec une histoire entourée de tension, dans laquelle deux femmes sont les protagonistes avec quelques hommes dans la défense de leur peuple contre un truqueur puissant.

Le territoire nouvellement libéré de Sognum risque de perdre sa liberté. Rovier Dangar, un héros capable de sortir de l’ombre comme Edmundo Dantés del Conde de Montecristo, Azur Banná, un mathématicien qui ne se lasse pas de créer, et les jeunes Miranda et Amarna, mènent la résistance et atteignent la fin avec tout contre devant une armée plusieurs fois plus grande.

POUVOIR FÉMININ

Tout en racontant l’intrigue, Taibo fait un clin d’œil, lié aux livres et aussi à la force des femmes.

En se référant à eux, il considère que les hommes ont la possibilité de désapprendre les coutumes machistes, parfois difficiles à identifier même par eux-mêmes et dans le cas de la littérature, il est temps de mettre les auteurs sur le maître-autel là où ils méritent d’être.

“Le canon littéraire nous a hérité d’une bande de messieurs à barbe et moustache et oubliant les femmes, le canon Hardold Bloom, par exemple. Il est temps de le réécrire pour savoir qu’ils étaient là, de Jane Austen à Mary Shelley, en passant par la sœur Juana Inés de la Cruz et tant d’autres qui ont fait du monde une merveille », dit-elle.

CHANGER LES HEURES

Taibo a atteint l’âge symbolique de 60 ans en mai dernier. Il n’a pas célébré de fête entre amis parce que ce sont des temps d’isolement, mais il ne se plaint pas parce qu’il pense qu’à cause de sa façon de vivre, il n’est pas un homme de son âge.

“J’écris à mon jeune homme intérieur. Quiconque a 60 ans et a besoin d’aller aux toilettes toutes les 45 minutes, n’empêche pas d’avoir un jeune homme à l’intérieur qui continue de penser que les choses valent la peine d’être faites pour le monde. J’écris ce que j’aimerais lire”, explique-t-il. .

Benito Taibo respecte la crise sanitaire. En tant que directeur de Radio UNAM, il a ordonné que les programmes de la station mettent l’accent sur l’importance du respect des mesures pour éviter la contagion du coronavirus, mais, optimiste obsessionnel, il imagine qu’une lumière va bientôt apparaître au bout du tunnel pandémique .

«Nous ne sommes pas au Moyen Âge, ce n’est pas la peste noire. La science fait ses efforts pour nous sortir de ce bourbier. Nous pouvons faire beaucoup en utilisant des masques pour ne pas infecter les autres, pour être conscients de l’autre», dit-il.

Il répand l’idée avec sa conviction que lier la littérature à la science peut être très utile en ces temps incertains et dit qu’il défend son droit de croire en l’existence de calmar géant au fond de la mer, comme ceux d’un roman de Jules Verne, histoire recréée dans son livre par le personnage de Rovier Dangar.

“Nous sommes une espèce résiliente et d’un autre côté, nous avons les outils que la science et aussi la littérature nous donnent pour pouvoir résister de manière plus harmonieuse, amicale et fantaisiste, en faisant appel à l’imagination pour construire à partir d’elle”, a-t-il conclu.