Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a félicité dimanche Joe Biden pour sa victoire aux élections présidentielles américaines et a qualifié le dirigeant démocrate de “grand ami d’Israël”.

“Félicitations à Joe Biden et Kamala Harris. Joe, nous nous connaissons depuis presque 40 ans, notre relation est cordiale et je sais que vous êtes un grand ami d’Israël“A écrit Netanyahu sur son compte Twitter.

“J’ai hâte de pouvoir, avec vous deux, approfondir encore l’alliance spéciale entre les États-Unis et Israël.“A ajouté Netanyahu, qui avait déjà qualifié Donald Trump de” meilleur ami qu’Israël ait jamais eu à la Maison Blanche “.

Le président républicain Donald Trump a fait sa marque: il a reconnu Jérusalem comme la capitale de l’État hébreu, a soutenu les colonies de peuplement en Cisjordanie occupée, a béni l’annexion du Golan et a parrainé la normalisation des relations entre Israël et les pays arabes.

Avec la défaite de Trump, Netanyahu perd un grand partenaire, avec lequel au cours des quatre dernières années il a maintenu une grande harmonie politique et idéologique (.) (TOM BRENNER /)

Et le Premier ministre Benjamin Netanyahu, comme la plupart des Israéliens, s’attendait à ce que le magnat de l’immobilier remporte les élections présidentielles. Sur Twitter, Il a également laissé un message au républicain: «Merci pour l’amitié que vous avez montrée à l’Etat d’Israël et à moi personnellement, pour avoir reconnu Jérusalem et le Golan, pour faire face à l’Iran, pour les accords de paix historiques et pour avoir dirigé l’alliance américaine. Israélien à des niveaux sans précédent ».

Selon deux sondages récents, 63% des Israéliens préfèrent Trump à Biden (17-18%), dont les partisans sont encore moins nombreux que les indécis (20%).

Et alors Joe Biden connaît Israël depuis longtemps, un pays qu’il a visité pour la première fois en 1973. En 2015, il a défendu que les États-Unis doivent tenir leur «promesse sacrée de protéger le foyer d’origine des Juifs».

Malgré leurs liens profonds et la visite de neuf gouverneurs démocrates contre sept républicains en Israël depuis 2017, selon les données fournies à l’. par des sources diplomatiques israéliennes, Beaucoup en Israël regardent Biden avec méfiance.

Les députés israéliens craignent l’émergence d’une nouvelle génération, considérée comme moins favorable, voire hostile, à l’Etat hébreu au sein du Parti démocrate, et une détente sous Joe Biden de la politique américaine envers l’Iran.

Le chef de l’opposition israélienne, le centriste Yair Lapid, qui était récemment préoccupé par l’émergence de voix «radicales» et «anti-israéliennes» au sein des démocrates américains, a félicité Joe Biden et Kamala Harris, et les a exhortés à renforcer leurs relations avec Israël.

Biden a été noté pour son soutien à Israël au cours de sa longue carrière politique, bien qu’il ait eu des désaccords avec Netanyahu lorsqu’il était vice-président de Barack Obama (2009-2017).

Le changement de la présidence américaine peut avoir des implications pour la politique israélienne. Les analystes ont estimé que, si Trump était réélu, il y aurait une forte probabilité que Netnayahu convoque de nouvelles élections tandis que, si Biden gagnait, il était plus probable qu’il garderait l’exécutif de l’unité avec Beny Gantz, qui devrait le remplacer en tant que président du gouvernement à la fin de la l’année prochaine.

(Avec des informations de l’. et de l’.)

