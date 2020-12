Benjamín Vicuña a parlé des défauts de China Suárez (Vidéo: ESPN Playroom)

Tout au long de ces cinq années de relation, Benjamin Vicuña et Eugenia la Chine Suarez Ils ont montré que l’amour est plus fort que tout. Les débuts de la parade nuptiale n’ont pas du tout été faciles – tout le monde se souviendra du cas du camping-car et du scandale avec Caroline Pampita Ardohain– et à plusieurs reprises, ils ont dû faire face à de graves crises. Cependant, ils ont toujours décidé de parier sur leur relation et la famille assemblée qu’ils ont formée avec les trois fils qu’il avait, sa fille et les deux petits qu’ils avaient ensemble: Magnolia et Amancio.

«Je n’arrête pas de me surprendre, surtout quand elle dort. Je suis amoureux… C’est une femme avec qui nous avons monté un très beau projet“A reconnu l’acteur en dialogue avec Migue Granados pour votre programme, Salle de jeux ESPN.

Le comédien, pour couper si gentiment, lui a demandé d’énumérer certains des défauts de sa partenaire. “La Chine semble être la perfection mais là-bas ça sent les pattes, l’haleine de chameau … Quelque chose doit avoir!“Dit Migue, essayant d’obtenir une déclaration pertinente de son interviewé. Le Chilien a réfléchi un instant et a souligné trois détails.

Tout d’abord, il a déclaré: «Je suis carnivore et elle est végétarienne … Et, tu vois, ce n’est pas pareil». La réponse n’a pas semblé convaincre Migue, qui a déclaré: «Ce n’est pas un défaut! Celle qui fait bien les choses, c’est elle. Et regardez, je mange de la viande … “

Deuxièmement, il a raconté: «Comme beaucoup de mortels, le manque de sommeil la transforme en un être dangereux. Cela nous arrive à tous … “

Et enfin, il a dit: «Il a ce truc sur les femmes, que ils aiment rentrer dans la piscine mais ne collent pas la tête. C’est agréable de faire un plongeon, de sauter sur le bâton… Le processus de l’évier ne se fait pas si on ne met pas la tête dedans ».

Migue a eu envie d’entendre des réponses un peu plus révélatrices: «Quand elle ne dort pas, elle va mal, comme tout le monde. Il n’aime pas mettre ses cheveux dans l’évier et ne mange pas de viande, donc il ne tue pas d’animaux. Ce n’est pas un défaut! La faute est à vous!“

En riant, dans un climat très détendu, le comédien a tenté de semer une nouvelle polémique en comparant certains problèmes typiquement argentins avec d’autres problèmes chiliens. «Je pense que l’Argentin par essence est favorable. Il y a une classe moyenne qui va au théâtre, aux récitals, consomme et fait tourner la roue. L’art n’est pas élitiste, mais transversal. J’adore l’Argentine, c’est pourquoi je travaille ici, je vis ici et j’ai mes enfants. Mon humble avis est qu’ils doivent y croire. J’en ai assez d’entendre au barbecue à quel point ils se remettent en question, se punissent et se critiquent“, m’a dit.

Concernant le barbecue, il a dit: «J’aime vraiment l’Uruguayen. Mais Je préfère l’asado argentin. De même, les Chiliens font le meilleur barbecue ». Quant aux plages, il n’a pas hésité à choisir les plages chiliennes.

Concernant les musiciens, il a répondu: «Les Argentins. Il faut préciser que (en Argentine) il y a une tradition musicale très importante. Historiquement, nous avons consommé du cinéma et de la musique argentins, mais il y a aussi de très bonnes références chiliennes ».

Le mariage avec China Suárez

Benjamín Vicuña, China Suárez et son petit Amancio

Après avoir reporté le mariage à plusieurs reprises tout au long de leur relation, China Suárez s’est effondrée en septembre dernier Partout dans le monde à la maison, le programme qui mène Marley par Telefe, pourquoi ils ont finalement décidé de le suspendre: “Après avoir divorcé, c’est un gâchis …“

En riant, l’actrice a précisé que c’était une blague. Mais il a confirmé que le mariage n’était pas dans ses plans: “Je n’ai pas l’impression que nous en avons besoin».

