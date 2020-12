MADRID (AP) – Karim Benzema a montré qu’il était en état de grâce. Et le Real Madrid, même temporairement et à la différence de buts, peut se vanter de partager le sommet de la Liga.

L’attaquant français a annoncé un doublé avec lequel Madrid a signé la victoire 3-1 sur l’Athletic Bilbao, dans leur duel précoce pour le 19e tour de la Liga en Espagne.

La première action contre but de Benzema s’est soldée par un but à la 74e minute, après avoir caillé un front précis vers les filets, au centre de Dani Carvajal. Dans la dernière action d’attaque, il a signé le doublé avec un tir croisé et couleur dans le remplacement.

Le milieu de terrain allemand Toni Kroos a mis le champion d’Espagne en tête avec un tir puissant de l’extérieur de la surface lors de la dernière action avant de passer à la mi-temps.

L’Athletic est momentanément à égalité par l’intermédiaire du côté basque Ander Capa, qui a profité d’une faute dans la défense merengue à 52 ans.

Les Blancs restent troisième en prolongeant la marche triomphale avec leur quatrième victoire dans le parcours, avec laquelle ils ont atteint 26 unités, qui appartiennent à la Real Sociedad et à l’Atlético de Madrid.

Ce duel – prévu pour la 19e journée – a été avancé par la Super Coupe d’Espagne qui se tiendra à la mi-janvier avec la participation des deux équipes, ainsi que de Barcelone et de la Real Sociedad, qui disputeront leur match à cette date ce mercredi.

L’Athletic Bilbao s’est retrouvé avec 14 points en 13e position, après un duel qui est allé à contre-courant très tôt après avoir subi l’expulsion du milieu de terrain Raúl García, qui a vu deux cartons jaunes avant d’atteindre 13 minutes.

Avant d’être en infériorité numérique, l’équipe basque avait dominé. Il avait une option avec l’attaquant Iñaki Williams, qui a réclamé avec colère un penalty après avoir été poussé dans la zone par Carvajal.

Il était difficile pour Madrid de dominer malgré sa supériorité et a généré sa meilleure opportunité avant le but lorsque le Brésilien Vinícius Júnior a à peine dévié un centre dans la petite zone. Il a rejeté le gardien Unai Simón avec son bras à 40 ans.

Le but de Kroos a donné la tranquillité d’esprit, mais lorsque l’équipe locale est revenue pour la seconde mi-temps, l’intensité a chuté et un oubli dans la zone inférieure a abouti au but de Capa, un prix pour la livraison de l’équipe basque.

Benzema a rechargé le drapeau de leader merengue en battant ses marqueurs pour atteindre le centre de Carvajal à temps, ce qui a laissé Simon figé pour reprendre l’avantage.

Dans le dernier décroché, après que le gardien belge Thibaut Courtois ait évité le match nul grâce à un arrêt spectaculaire sur un tir d’Álex Berenguer, Madrid a déclaré la victoire lorsque Benzema a reçu la passe du Croate Luka Modric, qui a fini de battre Simón. et fêter ainsi son sixième objectif du tournoi et le dixième de la saison toutes compétitions confondues.