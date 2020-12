L’attaquant argentin est un buteur et une référence au Nacional de Montevideo (REUTERS / Juan Ignacio Roncoroni)

Par son poids et l’histoire des clubs, la série quart de finale Libertadores entre River et Nacional est l’une des plus attrayantes dans ce cas. Et si la qualité des établissements et des rouleaux a été jugée peu, les polémiques qui ont surgi chez le premier garçon disputé à Buenos Aires ont beaucoup plus épicé la clé qui sera définie ce jeudi en Uruguay. Gonzalo Bergessio a encore plus fait monter la température avec un message sur les réseaux.

Dans son statut WhatsApp, le joueur de 36 ans de Cordoue a écrit: “Le temps met tout à sa place, ils veulent nous abattre et ils ne savent pas comment le faire, ce groupe est uni et on y va pour tout”. L’image était celle des joueurs de Bag sur le terrain en train de s’embrasser.

Il ne faut pas perdre de vue que le week-end dernier, l’équipe dirigée par Jorge Giordano a perdu la classique dans la capitale uruguayenne avec Peñarol et on a beaucoup parlé de l’arbitrage, comme lors du match aller contre River. Dans les derniers jours les audios VAR avaient été diffusés qui a exposé le travail de la liste restreinte et les membres du stand Video Ref. les pièces les plus discutées Il y a eu le penalty contre Matías Suárez (échoué plus tard par l’équipe argentine), le but annulé par Suárez lui-même pour une position avancée, la main dans la surface de Laborda en seconde période (qui a conduit à 1-0 de Montiel) et la seconde but de Bruno Zuculini en position douteuse.

Message de Bergessio sur son statut WhatsApp

L’une des principales voix derrière le 0-2 sur le court Independiente était celle du défenseur expérimenté Rafael García, qui a déclaré: «Dans le deuxième but, il y a un hors-jeu clair. Il est dommage que dans le football ce type d’acte, l’injustice continue de se produire. S’il n’y avait pas de VAR, la mauvaise intention ne pouvait pas être remise en question, mais ayant VAR il ne reste plus qu’à penser mal, à penser qu’il y a une mauvaise intention».

Conmebol a déterminé que jeudi prochain, à partir de 21h30 au stade Gran Parque Central, l’arbitre qui rendra justice à Nacional-River sera le Chilien Roberto Tobar et son compatriote Álvaro Hermosilla travailleront sur le stand VAR.

BERGESSIO, EXCELLENT DE RIVIÈRE

L’une des séries les plus mémorables et les plus émouvantes des Libertadores ces derniers temps a été enregistrée au stade Monumental de Núñez entre El Millonario et San Lorenzo de Almagro. Le Cyclone avait gagné 2-1 à domicile au match aller, mais River a déformé l’histoire dans le match revanche et était 2-0 avec une supériorité numérique (deux hommes de plus que son rival). Cependant, Lavandina est devenue un géant et grâce à son doublé, les hommes de Boedo ont égalisé le match et se sont qualifiés 4-3 en faveur au total. Maintenant, Bergessio a l’intention de répéter l’histoire avec le maillot Nacional.

PLUS SUR CE SUJET:

Qu’est-ce que le «VAR simplifié», l’outil que la FIFA étudie pour mettre fin aux controverses de hors-jeu

Francescoli, entre l’éventuelle finale de Coupe avec Boca et son entretien avec Gallardo pour les renforts de River

Roque Alfaro, 34 ans après l’Intercontinental que River a remporté: pourquoi pense-t-il que l’équipe 86 était meilleure que celle de Gallardo et la caresse de l’âme de Maradona