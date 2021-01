David Bernhardt, secrétaire américain à l’Intérieur, prononce une allocution sur “le leadership environnemental américain” lors d’un événement avec le président américain Donald Trump dans la East Room de la Maison Blanche à Washington, DC, États-Unis, le lundi 8 juillet 2019. les États-Unis sont classés n ° 1 pour l’accès à l’eau potable car il a mis l’accent sur les gains environnementaux américains malgré la recherche de renverser les règles destinées à les préserver.

(Bloomberg) – Le secrétaire à l’Intérieur, David Bernhardt, a déclaré qu’il s’attend à ce que les contraintes politiques et juridiques entravent les promesses du président élu Joe Biden de bloquer les nouveaux permis pétroliers et gaziers sur les terres fédérales.

“Vous pouvez rédiger beaucoup de décrets, mais un décret ne vous fait pas passer”, a déclaré Bernhardt dans une interview avec Bloomberg News sur sa dernière journée complète à la tête du département de l’intérieur. “Ils doivent encore respecter le gant de la loi.”

Pendant le mandat de Bernhardt, le ministère de l’Intérieur a décidé d’ouvrir davantage de terres publiques pour le développement énergétique en relançant un programme de location de charbon bloqué et en vendant les droits de forage dans l’Arctique National Wildlife Refuge.

Quand il quittera ses fonctions mercredi, Bernhardt devrait être remplacé temporairement par un employé de carrière de premier plan du département. Biden a nommé Deb Haaland, un représentant démocrate du Nouveau-Mexique, au poste de secrétaire de l’Intérieur.

Bernhardt s’est dit optimiste quant à la pérennité de neuf nouveaux baux pétroliers dans l’Arctique, malgré le vœu de Biden de “protéger en permanence le refuge”. Le programme de crédit-bail de l’Arctique a été imposé par le Congrès comme un moyen d’aider à payer les réductions d’impôt de 2017.

“Les choses les plus difficiles à changer sont les victoires législatives”, a déclaré Bernhardt, prédisant que le programme de location de l’Arctique “sera durable”.

Biden peut annoncer certaines mesures immédiatement après son assermentation, bien que les analystes disent qu’une éventuelle interdiction de vendre de nouveaux baux de pétrole, de gaz et de charbon sur des terres fédérales pourrait nécessiter des mesures supplémentaires – et dans certains cas, serait légalement vulnérable. Biden a promis d’exclure la location de pétrole et de gaz dans les eaux arctiques américaines et d’interdire les nouveaux permis pétroliers et gaziers sur les terres et les eaux publiques.

La loi fédérale et les plans du Bureau of Land Management régissant les terres sous le contrôle de l’agence exigent des ventes régulières de baux.

Il y a aussi des facteurs politiques en jeu. L’industrie pétrolière et gazière a déjà mis en garde contre la perte d’emplois et de revenus si l’administration Biden arrête de délivrer des baux de combustibles fossiles sur les terres fédérales, en particulier au Nouveau-Mexique, où la production de brut en plein essor payait autrefois pour un programme de collège gratuit et fournit maintenant environ 39% de le budget de l’Etat.

Et le charbon a toujours engagé des champions au Congrès, y compris le sénateur démocrate Joe Manchin de Virginie-Occidentale, qui devrait prendre le marteau à la tête du comité de l’énergie et des ressources naturelles – un élément clé pour faire progresser les nominés du département de l’intérieur et de l’énergie de Biden.

Compte tenu de cette dynamique, “allez-vous mettre fin à toute location de charbon?” Demanda Bernhardt. “Que dit le Nouveau-Mexique si vous dites que nous n’allons plus faire de permis?”

«Lorsque vous vous asseyez en tant que secrétaire de l’Intérieur, vous découvrez que vous avez beaucoup de discrétion, mais avec cette discrétion vient de vrais défis», a ajouté Bernhardt. L’administration Biden devra déterminer «dans quelle mesure ces mesures sont durables», a-t-il déclaré.

Loi sur le plein air

Une initiative foncière fédérale de l’administration Trump qui devrait durer pendant la présidence de Biden est le Great American Outdoors Act, une loi que Trump a signée en août pour fournir des milliards de fonds aux parcs nationaux, aux forêts, aux refuges pour la faune et à d’autres terres fédérales. «Avec le temps, je pense que cela deviendra l’une des lois les plus importantes en matière de loisirs et de conservation, certainement de mon vivant», a déclaré Bernhardt.

Sous Trump, le ministère de l’Intérieur n’a pas achevé les travaux sur un nouveau plan quinquennal de vente de baux pétroliers offshore, malgré un plan initial qui aurait rendu plus de 90% des eaux américaines disponibles pour le développement. Dans les dernières semaines avant les élections de novembre dernier, Trump a publié des ordonnances excluant la location de pétrole près de la Floride et dans plusieurs États du sud.

Le département de Bernhardt gère la police du parc national qui a répondu aux terrains du Capitole américain après le siège du 6 janvier. Bernhardt a rapidement condamné l’attaque contre le Capitole, affirmant que c’était «la violence et l’anarchie» qui «ne peuvent pas et ne seront pas tolérées». Mais il n’est pas allé aussi loin que d’autres hauts responsables de Trump en quittant tôt les postes du cabinet ou en critiquant le rôle du président pour attiser les masses en colère.

Bernhardt a blâmé les faux pas dans la planification de l’armée et de la police du Capitole, affirmant que leur posture était motivée par les préoccupations concernant les critiques adressées aux forces de l’ordre au cours de l’été.

“Ils auraient probablement dû se pencher un peu plus en avant, à mon avis, mais ils étaient très préoccupés par l’optique”, a déclaré Bernhardt. “Je pense qu’avec le temps, nous verrons cela clairement décrit.”