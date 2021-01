Étonnamment, le développeur Bethesda, récemment acquis par Studios de jeux Xbox, a annoncé qu’il travaillait sur un nouveau jeu de Indiana Jones, qui est développé par Jeux de machine, responsable des dernières tranches de la franchise Wolfestein, et Jeux LucasFilms, la nouvelle division de jeux vidéo de Guerres des étoiles. Bien que les détails de ce que sera ce titre n’aient pas été rapportés, un teaser a été présenté, qui sert à mettre en contexte ce que sera l’histoire de l’archéologue.

Après ce qui fut l’acquisition impressionnante et surprenante de Bethesda Softworks de la part de Microsoft En septembre dernier, la communauté des joueurs attendait les fruits de cette union. Apparemment, l’un des premiers mouvements que le développeur fera après ce sera un nouveau titre de Indiana Jones, qui ramènera le célèbre personnage dans l’industrie du jeu vidéo après une absence de 10 ans.

L’annonce, faite via le compte Twitter de Bethesda, a souligné que ce nouveau titre du célèbre archéologue sera un travail en charge de son étude interne, Jeux de machine. Ceci, à son tour, sera dirigé par le producteur exécutif Todd Howard, reconnu pour son excellent travail en franchise Les parchemins anciens et Tomber. Cependant, ceux également responsables de la saga de Wolfenstein ne sera pas le seul développeur derrière le titre Indiana Jones, puisque, comme prévu, Jeux LucasFilms il fera également partie du projet. Il est à noter que cette division de l’entreprise a été présentée il y a quelques jours dans le but de commencer à unifier toutes les œuvres dans ce format.

Le développeur a présenté le jeu avec un teaser qui laisse des clins d’œil

La principale question que cette annonce laisse à Bethesda est de savoir si ce sera exclusivement pour Microsoft ou non. Bien qu’il y a quelques mois, Phil Spencer, responsable de la Xbox, a expliqué qu’il n’entend pas que tous les jeux sortis par le développeur acquis le deviennent uniquement pour ses plates-formes et que “chaque cas en particulier serait étudié”. Cependant, cela reste une grande possibilité, compte tenu de l’impressionnant investissement réalisé. Dans le même temps, alors que la Xbox Series X / S traverse ses premières années sur le marché, il ne serait pas rare qu’elle arrive en exclusivité.

Il est à noter que ce jeu vidéo sera le retour du célèbre personnage créé par George Lucas dans le monde des jeux vidéo. Sa dernière apparition avait eu lieu Indiana Jones et le sceptre des rois, un titre développé par LucasArts en 2009 qui est venu PlayStation 2, PSP, Nintendo Wii et DS. Avant cela, la franchise avait bénéficié de deux sorties liées à la saga LEGO, qui avaient été bien accueillies par le public.

Son arrivée sur le marché en ce moment est également un mystère, mais avec une annonce plus tôt cette année, il ne serait pas du tout étrange de le retrouver dans les catalogues au milieu de l’année prochaine. Pour l’instant, il faudra attendre les prochaines semaines ou mois pour en savoir un peu plus sur ce que sera ce lancement, qui, au-delà de l’importance du célèbre personnage et de son grand retour dans ce format, nous permettra d’entrevoir les premiers pas de Bethesda après l’acquisition par Microsoft.

Microsoft a acquis Bethesda en septembre 2020

