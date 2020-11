La pop star a publié lundi une très brève vidéo dans laquelle il apparaît avec un masque avec les noms de Joe Biden et de son aspirant vice-président, Kamala Harris, et où il montre également l’autocollant américain traditionnel «J’ai voté». . / EPA / ETIENNE LAURENT / Dossier (.I0342 /)

Los Angeles (USA), 2 novembre . .- Beyoncé a officiellement annoncé son soutien au démocrate Joe Biden lors des élections présidentielles américaines de lundi et a appelé à un dernier effort de son Texas natal, un État clé dans la course au la maison Blanche.

La pop star a publié lundi une très brève vidéo dans laquelle il apparaît avec un masque avec les noms de Joe Biden et de son aspirant vice-président, Kamala Harris, et où il montre également l’autocollant américain traditionnel «J’ai voté».

«Faites-vous remarquer, Texas! Votez», a ajouté Beyoncé dans ce message sur son compte Instagram officiel, où elle compte 155 millions d’abonnés.

Ce geste de Beyoncé, l’une des figures les plus influentes de la culture populaire au monde, peut être compris comme un mouvement de plus dans l’offensive finale des démocrates pour récupérer le Texas, un État traditionnellement républicain mais dont le résultat en 2020 est dans le air.

Le dernier candidat démocrate à remporter la course dans cet État du sud était l’ancien président Jimmy Carter (1977-1981), il y a près d’un demi-siècle.

Mais le record de plus de 9,6 millions d’électeurs précoces suggère que cette tendance pourrait changer maintenant.

En 2016, lorsque Trump a gagné de 9 points de pourcentage, le taux de participation total au Texas était de 59,4%, tandis que, avec les données de vote actuelles, l’État a déjà atteint 57% de participation.

La moyenne pondérée de Real Clear Politics pour les derniers sondages donne à Trump le vainqueur par une distance de 2,3 points et perdre ce statut serait un coup mortel pour les aspirations du président actuel.

Donc, dans cette illusion démocrate renouvelée pour le Texas, avoir Beyoncé, née à Houston en 1981 et qui a apporté sa fierté texane à toute la planète, semble être un bon atout pour la dernière ligne droite de la campagne.

Beyoncé n’est pas le dernier as de la pop que les démocrates avaient sauvé pour la veille du rendez-vous aux urnes, puisque Lady Gaga montera lundi sur la scène du dernier acte de la campagne de Biden à Pittsburgh (Pennsylvanie, USA). ).