Le président élu Joe Biden a annoncé qu’il avait choisi le régulateur Michael S. Regan comme candidat à la tête de l’Agence de protection de l’environnement et le représentant Deb Haaland pour diriger le ministère de l’Intérieur. Haaland, un représentant du Nouveau-Mexique, serait la première personne d’origine amérindienne à diriger cette agence.

“Cette équipe brillante, innovante et éprouvée sera prête dès le premier jour à faire face à la menace existentielle du changement climatique”, a déclaré Biden.

Regan est un organisme de réglementation de la Caroline du Nord qui a joué un rôle de premier plan dans le lobbying pour que les sites de déversement de toxines industrielles soient nettoyés et pour aider les communautés à faible revenu et minoritaires les plus touchées par la pollution environnementale.

La décision de Biden concernant Regan, chef de l’agence environnementale de son État, a été confirmée par deux initiés du processus de sélection, tout comme la nomination de Haaland. Les sources ont demandé l’anonymat car elles n’étaient pas autorisées à faire des déclarations publiques au sujet des nominations.

En 2017, Regan est devenu responsable de l’environnement en Caroline du Nord. Le gouverneur de l’État, Roy Cooper, qui a embauché Regan à cette date, a déclaré à l’Associated Press cette semaine que le fonctionnaire était «un bâtisseur de consensus et un ardent défenseur de l’environnement».

En Caroline du Nord, Regan a dirigé les négociations qui ont conduit au nettoyage de la rivière Cape Fear, dangereusement polluée par des perfluoroalkyles, des substances industrielles provenant d’une usine chimique. Regan a négocié avec Duke Energy ce que la Caroline du Nord prétend être le plus grand accord de nettoyage lié aux cendres de charbon toxiques.

Regan a également créé le North Carolina Environmental Justice and Equity Advisory Board, pour aider les communautés minoritaires et à faible revenu qui sont exposées de manière disproportionnée aux polluants dangereux des raffineries, des usines et des autoroutes.

Auparavant, Regan a passé près d’une décennie avec l’EPA fédérale – Environmental Protection Agency – y compris l’administration d’un programme national pour les questions de pollution de l’air. Ses postes précédents incluent le poste de vice-président associé pour les affaires climatiques et énergétiques au sein du groupe activiste Fondo de Defensa Ambiental et de directeur de sa propre société de conseil en énergie et en environnement.

Bill Holman, qui dirigeait le département environnemental de Caroline du Nord il y a 20 ans, a déclaré que Regan avait été efficace même dans des circonstances politiques difficiles. Les républicains qui contrôlaient la législature au cours des années 2010 avaient supprimé des dizaines d’emplois réglementaires dans le département de l’environnement et poussé à l’adoption de lois favorables aux entreprises.

Regan, qui est noire, est titulaire d’un BA de la North Carolina State Agricultural and Technical University, d’une université historiquement noire et d’une maîtrise de l’Université George Washington.

Département de l’intérieur

Au ministère de l’Intérieur, Deb Haaland, membre de la communauté indigène Laguna Pueblo, sera en charge d’une agence qui a non seulement une grande influence dans près de 600 tribus reconnues au niveau fédéral, mais aussi dans une grande partie des vastes terres publiques, les voies navigables, la faune, les parcs nationaux et la richesse minérale du pays.

En 2018, ce membre de la communauté de Laguna Pueblo a été élu représentant au Congrès pour le Nouveau-Mexique.

Dans un communiqué, Biden a également confirmé son intention de nommer l’ancienne gouverneure du Michigan Jennifer Granholm au poste de secrétaire à l’énergie.

S’il était confirmé par le Sénat, Haaland serait le premier Amérindien à diriger un portefeuille gouvernemental.

Son choix correspondrait également à l’intention médiatisée de Biden de constituer le cabinet le plus diversifié de l’histoire de la Maison Blanche.

Haaland “a passé sa carrière à lutter pour les familles, y compris celles des nations tribales, des communautés rurales et des communautés de couleur”, a déclaré jeudi le président élu.

Sa nomination est un moment «historique» pour les États-Unis, a écrit sur Twitter l’ancienne secrétaire d’État et candidate démocrate à la présidentielle de 2016, Hillary Clinton.

Le ministère de l’Intérieur est une grande agence de plus de 70 000 employés qui supervise les ressources naturelles du pays, y compris les parcs nationaux, les sites pétroliers ou gaziers, ainsi que les terres autochtones, qui abritent 578 tribus reconnues au niveau fédéral.

Haaland s’est particulièrement consacré au Congrès à améliorer les services pour les communautés autochtones, tels que l’assistance pendant la pandémie de coronavirus, qui a grandement affecté les familles autochtones, et les efforts pour protéger la nature et atténuer le changement climatique.

“Ce serait un grand honneur de faire avancer le programme climatique Biden-Harris, d’aider à réparer les relations intergouvernementales avec les tribus que l’administration Trump a gâchées et de devenir le premier secrétaire amérindien du cabinet dans l’histoire de notre pays.” Haaland a déclaré dans un communiqué publié dans le New York Times.

La nomination de Haaland représente «une journée historique et sans précédent pour tous les peuples autochtones», a déclaré le président de la nation Navajo, Jonathan Nez.

C’est “un message clair” que Biden “s’est engagé à corriger les erreurs du passé et à ouvrir la voie à un changement réel et à des opportunités pour les nations tribales”.

Haaland a été facilement réélu en novembre, et même si le siège est aux mains des démocrates depuis 2009, on ne sait pas s’il sera facile de le gagner à nouveau.

Biden a déjà nommé la plupart de son cabinet, y compris Antony Blinken au poste de secrétaire d’État et Janet Yellen à la tête du Trésor. Le poste le plus élevé qui reste vacant est celui de procureur général des États-Unis.