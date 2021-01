Nouveau traité nucléaire? Le président Biden appelle Vladimir Poutine pour la première fois Il s’agit du premier appel entre les dirigeants depuis l’investiture de Joe Biden Des sources ont révélé les problèmes dont ils avaient discuté dans cet appel

Joe Biden, récemment assermenté, s’est entretenu avec le président russe Vladimir Poutine lors de son premier appel en tant que chefs d’État, ont révélé des sources officielles à l’Associated Press.

Ce mardi, l’agence de presse a révélé l’appel entre les deux dirigeants où ils ont discuté de questions telles que l’arrestation du chef de l’opposition Navalny, le piratage d’agences américaines et le contrôle des armements. À la suite de l’appel, le gouvernement russe a déclaré avoir échangé des documents avec la nouvelle administration Biden pour prolonger un nouveau traité nucléaire entre les deux pays, selon l’Associated Press.

Ils sont parvenus à un “ accord ” après l’appel

Une déclaration ultérieure de la Maison Blanche a noté que le président Biden et Vladimir Poutine “ont discuté de la volonté des deux pays de prolonger le nouveau START de cinq ans”.

De plus, ils sont parvenus à un accord pour que leurs équipes travaillent «en urgence» à la prolongation de ce traité nucléaire avant le 5 février.

Ils ont également parlé du contrôle des armes à feu et des «problèmes de sécurité émergents». Le président américain a souligné “le ferme soutien des Etats-Unis à la souveraineté de l’Ukraine”.

Les piratages informatiques, les rapports selon lesquels la Russie attribue des récompenses aux soldats américains en Afghanistan, l’ingérence dans les élections américaines de 2020 et l’empoisonnement d’Aleksey Navalny étaient d’autres sujets abordés par les dirigeants, selon le communiqué.

“Le président Biden a clairement indiqué que les Etats-Unis agiront fermement pour défendre leurs intérêts nationaux en réponse aux actions russes qui nous nuisent à nous ou à nos alliés”, conclut le message diffusé par la Maison Blanche après l’appel controversé.

Nouveau traité nucléaire entre les États-Unis et la Russie

Le Kremlin a accueilli vendredi la proposition du président américain Joe Biden de prolonger de cinq ans le dernier traité de contrôle des armes nucléaires existant entre les deux pays, qui devrait expirer dans moins de deux semaines, a-t-il déclaré.

La Russie est favorable à la prolongation de l’accord et attend de voir les détails de la proposition américaine, a déclaré Dmitri Peskov, porte-parole du président russe Vladimir Poutine.

La Maison Blanche a annoncé jeudi que Biden avait proposé à Moscou de prolonger de cinq ans le nouveau traité START.

“Nous ne pouvons que célébrer la volonté politique d’étendre le document”, a déclaré Peskov lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes.

“Mais tout dépendra des détails de la proposition”, a-t-il ajouté.

Le pacte, signé en 2010 par les présidents de l’époque Barack Obama et Dmitri Medvedev, limite chaque pays à pas plus de 1 550 ogives nucléaires déployées, ainsi que 700 missiles et bombardiers, et comprend des inspections approfondies sur le terrain.

Ce qui précède, pour vérifier la conformité selon AP. Ce traité international expire le 5 février.

La Russie proposait depuis longtemps de prolonger le traité sans conditions ni changements, mais le gouvernement de l’ancien président Donald Trump a attendu l’année dernière pour entamer les négociations et a subordonné la prolongation à une série de demandes.

Le dialogue s’est arrêté et des mois de négociations n’ont pas réussi à réduire les différences.

Autres appels de Biden en tant que président

Hier encore, la Maison Blanche a rapporté que le président démocrate avait eu un appel avec la chancelière allemande, Angela Merkel.

Dans ces appels, selon le communiqué diffusé par la Maison Blanche, le président Biden a manifesté sa volonté de renforcer les relations entre les États-Unis et l’Allemagne.

Ainsi que “revitaliser l’alliance transatlantique” à travers l’OTAN et avec l’Union européenne, selon le communiqué.

“Les dirigeants ont convenu de travailler ensemble sur les priorités communes de la politique étrangère, notamment l’Afghanistan, la Chine, l’Iran, la Russie, l’Ukraine et les Balkans occidentaux”, indique l’annonce.

Biden a “ progressé rapidement ” avec l’avancement de sa politique étrangère, passant de multiples appels avec différents chefs d’État, se concentrant sur l’une de ses promesses de campagne en n’abandonnant pas les relations internationales.

Un autre des présidents avec lesquels il s’est entretenu est le président mexicain Andrés Manuel López Obrador.

