15 minutes. Le démocrate Joe Biden a remporté les élections présidentielles des États-Unis (USA) dans l’État de Géorgie, tandis que le républicain Donald Trump l’a fait en Caroline du Nord, ce qui ne change pas le résultat des élections nationales dans lesquelles l’ancien vice-président a été déclaré vainqueur, selon les projections des médias.

Les projections des chaînes de télévision CNN, CBS et NBC ont donné ce vendredi à Biden le vainqueur en Géorgie, ajoutant 16 délégués supplémentaires au Collège électoral.

L’ancien vice-président de Barack Obama (2009-2017) devient ainsi le premier candidat démocrate à remporter les élections présidentielles en Géorgie depuis 1992.

CNN et les journaux The Washington Post et The New York Times ont décerné la victoire à Trump en Caroline du Nord, qui compte 15 délégués au Collège électoral.

Délégués

De cette façon, Biden accumule 306 délégués et Trump, 232 sur un total de 538 qui composent cet organe. Aux États-Unis, le candidat qui ajoute un minimum de 270 délégués au Collège électoral est proclamé vainqueur de la présidence.

Jusqu’à présent, la Géorgie et la Caroline du Nord étaient les deux États où les médias n’avaient pas encore fait leurs projections. Plus tôt, ce jeudi soir, ils ont donné à Biden le vainqueur en Arizona.

Malgré le fait que samedi dernier les médias aient donné à Biden le vainqueur des élections présidentielles, Trump ne reconnaît pas sa défaite et affirme qu’il y a eu fraude électorale.

En raison de l’étroitesse du résultat, la Géorgie a entamé vendredi le décompte des voix des élections, un processus qui peut durer 5 jours.

Le recomptage manuel des près de 5 millions de voix et, après que tous les comtés ont certifié leurs résultats, devrait se terminer le mercredi 18 novembre à minuit. Cela a été annoncé par les autorités électorales de l’État.

Les lois de cette entité indiquent que les votes doivent être comptés à nouveau lorsque la marge de différence est inférieure à 0,5%, et dans ce cas, le démocrate Joe Biden conserve un avantage sur Trump, après avoir compté 99% du total des votes. , sur 14 000 voix, soit 0,3%.