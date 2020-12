15 minutes. Le président élu des États-Unis (USA), Joe Biden, a proposé ce jeudi à la députée du Nouveau-Mexique, Deb Haaland, la nomination de la nouvelle secrétaire à l’Intérieur. Si elle était confirmée par le Sénat, elle serait la première amérindienne à occuper ce poste.

Haaland, 60 ans, en 2018 était l’une des 2 premières femmes amérindiennes à siéger au Congrès. Là, il s’est consacré à essayer d’améliorer les conditions des communautés autochtones, comme l’assistance pendant la pandémie. Il a également travaillé sur les politiques environnementales et contre le changement climatique.

“Une voix comme la mienne n’a jamais été secrétaire de cabinet, ni responsable du ministère de l’Intérieur“Alors Haaland a écrit sur son compte Twitter faisant référence à la décision de Biden.” Grandir dans la maison de ma mère à Pueblo m’a rendu fort. Je serai fort pour nous tous, notre planète et toutes nos terres protégées. Je suis honoré et prêt à servir. “

Haaland, qui était jusqu’à présent vice-président du comité de la Chambre sur les ressources naturelles, fait partie de la communauté amérindienne de Pueblo Laguna. Cependant, il possède également l’héritage de Pueblo Jemez, des communautés autochtones situées dans le sud-ouest des États-Unis.

La diversité

S’il était confirmé, Haaland ferait partie du plan de Biden pour constituer le Ce serait l’Administration la plus diversifiée de l’histoire de la Maison Blanche, reflétant ainsi la pluralité raciale des États-Unis..

Le département de l’intérieur est l’une des plus grandes agences de Washington, avec laquelle les ressources naturelles sont gérées, y compris les parcs naturels et les gisements de pétrole ou de gaz, ainsi que le patrimoine culturel du pays. De plus, il gère les relations du gouvernement fédéral avec les 578 communautés amérindiennes reconnues.

Tandis que La nomination de Haaland affaiblit quelque peu la majorité démocrate déjà mince au sein de la Chambre des représentants, sa présidente, la vétéran Nancy Pelosi, considère le pari de Biden comme “excellent”. La membre du Congrès du Nouveau-Mexique «connaît le terrain».

Si Haaland est finalement élu ministre de l’Intérieur, les démocrates au Congrès compteront pendant la future administration Biden avec seulement une marge de 3 voix sur les républicains. Ils n’ont pas encore été en mesure de lui arracher un siège lors des récentes élections présidentielles.

Équipement climatique

Le président élu Il a également annoncé ce jeudi le reste de ses élus pour occuper d’autres postes clés sur les questions environnementales, dans le cadre de la proposition ambitieuse qu’il a lancée au cours de sa campagne. Il a promis de mettre fin aux émissions de carbone d’ici 2035 et un investissement public de 2 milliards de dollars dans des infrastructures et une énergie plus respectueuse de la nature.

L’ancienne gouverneure du Michigan, Jennifer Granholm, a été élue par Biden pour être la nouvelle secrétaire du ministère de l’Énergie. Pour sa part, Brenda Mallory, avocate en environnement, a été proposée pour présider le Conseil de la qualité de l’environnement; tandis que Michael Regan serait l’administrateur de l’Agence de protection de l’environnement (EPA).

Les candidats restants sont Ali Zaidi et Gina McCarthy, pour servir respectivement de conseiller adjoint et de conseiller de Biden sur les questions climatiques et environnementales.