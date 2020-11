15 minutes. Le candidat démocrate à la Maison Blanche, Joe Biden, a affirmé ce vendredi, alors que la quatrième nuit d’examen aux États-Unis avançait, qu’il remporterait une “victoire claire et écrasante” et en plus d’appeler à la conciliation, il a annoncé qu’il avait déjà travailler pour le pays.

“Bien que nous attendions les résultats définitifs, nous n’attendons pas de commencer à travailler”Biden a déclaré dans un bref discours de Wilmington (Delaware), dans lequel il a déclaré qu’il avait déjà reçu “un mandat pour agir”.

Le démocrate a passé en revue les données mises à jour du scrutin qui lui sont très favorables et a déclaré qu’il gagnerait les élections car “les chiffres sont clairs”.

“Nous allons gagner cette élection avec une nette majorité de la nation derrière nous”, a déclaré Biden aux côtés de son candidat à la vice-présidence, le sénateur Kamala Harris.

Tous deux ont reçu jeudi un rapport sur la situation de la pandémie aux États-Unis, se préparant à affronter le problème lorsqu’ils prendront le pouvoir le 20 janvier si leur victoire est confirmée aux urnes.

L’examen dans les principaux États de Pennsylvanie, de Géorgie, d’Arizona ou du Nevada, bien qu’il semble favorable, est plus lent que prévu et très serré. Ainsi, on ne sait pas quand le vainqueur des élections sera officiellement connu.

Son discours avait suscité une grande attente tout au long de la journée, car face à un examen approfondi en Pennsylvanie, sa campagne avait annoncé qu’il allait adresser un discours à la nation ce soir, ce qui avait suscité toutes sortes de spéculations dans les médias sur si ce sont ses paroles pour se proclamer vainqueur.

Appelé la conciliation

Biden a également appelé à l’unité et à la conciliation et a souligné: nous devons “nous souvenir de qui nous sommes”.

Sur un ton totalement opposé à celui du président, Donald Trump, qui dénonce depuis des jours des fraudes présumées aux élections, Biden a déclaré que le “but de la politique” ne devrait pas être une “guerre implacable” qui cherche à enflammer le conflit pour résoudre les problèmes .

Nous sommes peut-être des adversaires, mais nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes Américains. – Joe Biden (@JoeBiden) 7 novembre 2020

“Une chose dont je suis sûr: un grand nombre des 150 millions qui ont voté veulent faire sortir la virulence de notre politique. Certes, nous n’allons pas nous entendre sur de nombreuses questions, mais au moins nous pouvons accepter d’être courtois les uns envers les autres, de laisser la colère et la diabolisation derrière“.

«Notre cheminement va vers une union plus parfaite et il continue d’évoluer. Aux États-Unis, nous avons des points de vue forts, nous avons de forts désaccords et ce n’est pas un problème, de forts désaccords sont inévitables et en démocratie, les désaccords forts sont sainsBiden commença d’une voix apaisante.

“Le but de notre politique n’est pas une guerre incessante sans fin, non. Le but de notre politique, le travail de la nation n’est pas d’attiser les flammes du conflit pour résoudre les problèmes.”

“Votre vote sera compté”

De cette façon, Biden est apparu au Chase Center, où il n’y avait pas de public en raison de la pandémie, aux deux États-Unis, après que jeudi Trump ait attaqué les fondements mêmes de la plus grande démocratie du monde en remettant en question l’intégrité de l’ensemble du processus électorale, car il doutait de la légitimité de millions de votes exprimés par courrier et accusait son adversaire de tenter de voler les élections.

“Votre vote sera compté. Peu m’importe à quel point les gens essaient de l’arrêter. Je ne laisserai pas cela arriver. Les gens seront entendus”, a promis Biden face aux tentatives légales de la campagne Trump.

“Vous savez que nous allons à nouveau démontrer ce que nous avons démontré pendant 244 ans dans ce pays, la démocratie fonctionne. Votre vote sera compté. Peu m’importe combien les gens essaient de l’éviter. Je ne laisserai pas cela arriver, les gens seront entendus », a-t-il dit.

Biden a prononcé ce discours tout en menant l’examen minutieux dans les principaux États de Pennsylvanie, de Géorgie, d’Arizona et du Nevada, avec des marges étroites par rapport à Trump.

Le décompte continue

Si vous regardez les États où le décompte a lieu, Biden est en tête en Pennsylvanie avec 49,6% des voix contre 49,1% pour Trump, avec 95% des votes comptés.

Il est également premier en Géorgie (16 délégués au collège électoral), avec 49,4% des voix contre 49,3% pour le président, avec 99% comptés; au Nevada (6 délégués), il est en tête avec 49,8% contre 48% pour le président, avec 92% calculés. En Arizona (11 délégués), il mène le décompte avec 49,6% des voix contre 48,7% pour Trump, avec 95% comptés.

Le président est en tête en Caroline du Nord (15 délégués), avec 50% des voix contre 48,6% pour Biden, quand 97% ont été comptés; et en Alaska (3 délégués) avec 62,9% contre 33% pour le démocrate et 46% des suffrages comptés.