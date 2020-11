WASHINGTON (AP) – Le candidat démocrate Joe Biden était sur le point de remporter la présidence, trois jours après le jour du scrutin, alors que la tâche ardue et longue de dépouillement des voix augmentait son avance sur le président Donald Trump en certains des États décisifs.

Un taux de participation élevé, un grand nombre de votes par correspondance et des marges étroites entre les deux candidats ont contribué au retard dans la déclaration du vainqueur. Mais Biden a le dessus en Pennsylvanie, au Nevada et en Géorgie, ce qui le place dans la meilleure position pour atteindre les 270 voix électorales nécessaires pour revendiquer la Maison Blanche.

L’attention s’est concentrée le plus intensément sur la Pennsylvanie, où Biden a mené Trump par plus de 16000 voix, et sur le Nevada, où le démocrate a environ 22000 voix de plus que son rival. La longue attente ajoute à l’anxiété pour une nation confrontée à des défis historiques tels que la résurgence de la pandémie et une profonde division politique.

Le candidat démocrate était chez lui à Wilmington, dans le Delaware, alors que le recomptage progressait. Ses collaborateurs ont déclaré qu’il parlerait au pays la nuit. Trump était à la Maison Blanche et hors de la vue du public alors que les résultats arrivaient lentement, ajoutant à l’avance de son rival en Pennsylvanie. Pendant la journée, les télévisions de la Maison Blanche sont restées à l’écoute des chaînes d’information dans un soupçon de normalité, tandis que les journalistes faisaient la queue pour passer des tests de diagnostic du coronavirus et, à l’extérieur, les travailleurs nettoyaient le jardin par une journée douce de automne.

Pendant ce temps, la campagne Trump était silencieuse, contrairement à la veille, lorsqu’elle projetait de l’optimisme lors d’une conférence téléphonique matinale et annonçait des poursuites dans des États clés lors d’une série de conférences de presse.

Une poignée d’États ne livraient toujours pas de résultats vendredi après-midi: la Géorgie, la Caroline du Nord, la Pennsylvanie et le Nevada. Dans les quatre entités, la marge entre les deux candidats était trop étroite et il y avait un grand nombre de bulletins de vote à traiter pour que l’AP déclare un gagnant.

En Pennsylvanie, les autorités ne pouvaient pas commencer à traiter les bulletins de vote par la poste avant le jour du scrutin, conformément à la loi. Au Nevada, plusieurs bulletins de vote provisoires ont été enregistrés le jour du scrutin et les autorités ont dû vérifier leur éligibilité. Et il y a la possibilité de comptages automatiques en Pennsylvanie et en Géorgie.

Avec de moins en moins d’options pour la réélection, Trump répète jusqu’où il peut aller en utilisant les pouvoirs présidentiels pour saper la confiance dans l’élection.

Jeudi, il a porté des accusations de fraude non fondées pour prétendre à tort que son rival tente de s’emparer du pouvoir. Il est sans précédent pour un président américain de jeter le doute sur le processus démocratique.

“C’est un cas où ils essaient de voler une élection, ils essaient de truquer une élection”, a déclaré Trump depuis le podium de la salle de presse de la Maison Blanche.

Il s’est rendu sur Twitter vendredi soir pour promettre de nouvelles poursuites judiciaires, tweetant que «Joe Biden ne doit pas se proclamer à tort le vainqueur de la présidence. Je pourrais aussi dire la même chose. Les procédures judiciaires ne font que commencer! “

Trump s’est déclaré vainqueur vers la fin du jour des élections. Il a également tweeté qu’il avait “une si grande avance dans tous ces États vers la fin du jour du scrutin, pour voir les avantages disparaître miraculeusement au fil des jours”, bien qu’il soit bien connu qu’il a suivi le décompte légal des votes émis avant les élections. Mardi.

Biden a pour sa part tenté de désamorcer la situation et de projeter une image plus traditionnelle de la direction présidentielle. Après avoir participé à un briefing sur le coronavirus, il a déclaré que “chaque vote doit être compté”.

«Je demande à tout le monde de rester calme. Le processus fonctionne », a déclaré Biden. «C’est la volonté des électeurs. Personne d’autre n’élit le président des États-Unis d’Amérique. “

___

Weissert a rapporté de Wilmington, Delaware. Les journalistes d’Associated Press Colleen Long et Alexandra Jaffe ont contribué à ce rapport depuis Washington.