Trump a songé l’année dernière à adopter le slogan de la campagne «Keep America Great».

« Comment abandonner le plus grand thème de tous les temps avec un nouveau thème? » Trump a déclaré l’année dernière, de passer de «Make America Great Again» à «Keep America Great». «Si je perds, les gens diront quelle erreur c’était. Mais nous n’allons pas perdre, donc cela n’a pas d’importance. »

Puis le coronavirus a frappé, l’économie s’est effondrée et des conflits raciaux ont enveloppé le pays. Au milieu des crises du début de l’été, la campagne Trump a joué avec un autre changement de marque. Mais les chapeaux «Keep America Great» se vendent toujours à 25 $ la pop.

« Vous pouvez acheter tous les noms de domaine que vous voulez, mais Joe Biden ne peut jamais acheter un moyen de sortir de ses 47 années d’échec dans un mandat élu », a déclaré le porte-parole de la campagne Trump, Hogan Gidley, en réponse à l’achat de domaine.

L’équipe Trump avait précédemment tiré quelque chose de similaire sur Biden, en achetant le domaine todosconbiden.com lorsque Biden a annoncé son programme de sensibilisation latino, surnommé «Todos Con Biden».

Le jeu de domaine était la dernière tentative des démocrates de contre-programmation lors de l’événement du GOP. Ce soir, Biden diffusera une publicité de deux minutes avant la programmation de la convention qui comprend un clip pas si voilé de Trump luttant pour descendre une rampe, suivi de scènes d’un Biden vibrant à vélo et à faire du jogging dans les escaliers. Il fonctionnera sur tous les grands réseaux et pendant le week-end dans les États du champ de bataille.

La campagne Biden a débuté la semaine en annonçant «Républicains pour Biden», un groupe dirigé par Jeff Flake et comprenant plus de deux douzaines d’anciens membres du Congrès. La campagne a déployé une série d’appuis républicains au cours de la semaine, y compris des personnes nommées par le ministère de la Justice et l’éthique, ainsi que d’anciens membres du personnel du regretté sénateur John McCain, du candidat à la présidence du GOP 2012 Mitt Romney et de l’ancien président George W. Bush.