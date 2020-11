Le président, Donald Trump, et son rival démocrate, Joe Biden, ont commencé mardi soir à ajouter des votes sur la carte électorale des États-Unis avec les premières projections médiatiques qui augurent d’une longue incertitude.

Les premiers résultats montrent que Trump a 80 voix après avoir remporté dans 12 États dont l’Indiana, le Kentucky, l’Oklahoma et le Tennessee et la Virginie-Occidentale, tous des districts dans lesquels il a gagné en 2016.

Son rival a 126 voix avec des victoires dans 11 États, dont le Delaware, où il joue à domicile; New York, avec ses 29 voix électorales, et le District de Columbia, avec 3 voix mais avec une importance symbolique car c’est là que se trouve la capitale américaine.

Pour conquérir la présidence américaine, 270 voix sont nécessaires au Collège électoral, sur un total de 538.

Les bureaux électoraux ont commencé à fermer à 18 h 00 à Washington DC (23 h 00 GMT) et une heure plus tard dans l’État clé de Géorgie et cinq autres: Kentucky, Caroline du Sud, Vermont, Virginie et Indiana.

Les bureaux de vote fermeront progressivement d’est en ouest et les derniers fermeront à 01H00 (06H00 GMT).

Le nom du gagnant ne sera pas connu mardi soir en raison du grand nombre de votes exprimés par courrier et dont le recomptage dans certains États pourrait être retardé.

Outre la Géorgie, la Pennsylvanie, la Floride, la Caroline du Sud, l’Arizona et le Michigan pourraient définir l’élection présidentielle.

Atout (80)

Alabama (9)

Arkansas (6)

Dakota du Nord (3)

Dakota du Sud (3)

Indiana (11)

Kentucky (8)

Mississippi (6)

Oklahoma (7)

Tennessee (11)

Virginie-Occidentale (5)

Biden (126)

Colorado (9)

Connecticut (7)

Delaware (3)

District de Columbia (3)

Illinois (20)

Maryland (10)

Massachusetts (11)

New York (29)

New Jersey (14)

Île de Rhode (4)

Vermont (3)

Virginie (13)

