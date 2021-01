Le président élu Joe Biden révélera jeudi son premier plan économique pour lutter contre la pandémie de coronavirus, qui atteindra 1,9 milliard de dollars et comprendra un nouveau chèque d’aide de 1400 dollars pour les ménages aux États-Unis.

Miamimundo / Univision

Le plan, ont rapporté les médias, comprend trois domaines principaux: 400 milliards de dollars pour accélérer le plan et les tests de vaccination massive, 1 billion de dollars pour les chèques d’aide et les allocations de chômage fédérales, et 440 milliards de dollars supplémentaires pour le les entreprises et les gouvernements des États et locaux.

Bien que le montant reste à confirmer, le montant de ce nouveau chèque d’aide serait de 1400 dollars, de sorte qu’avec les 600 dollars récemment approuvés, la somme de 2000 dollars mentionnée précédemment par Biden soit atteinte. Le plan doit être approuvé par le Congrès, où les démocrates auront une faible majorité à la Chambre haute clé.

En ce qui concerne les allocations de chômage, Biden demandera qu’elles soient portées à 400 dollars par semaine, contre 300 dollars, la prestation supplémentaire qui s’ajoute à ce que chaque État fournit habituellement jusqu’à la fin du mois de septembre de cette année. Il étend également cette subvention aux personnes qui travaillent de manière indépendante et qui ont déjà épuisé leurs allocations de chômage.

Le message de Biden viendra après que près de 4000 décès dus au covid-19 ont été enregistrés dans le pays mercredi pour la deuxième journée consécutive, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

Selon le Washington Post, dans son discours à Wilmington, dans le Delaware, Biden devrait annoncer un plan de secours d’urgence qui se concentrera sur le renforcement de la production et de la livraison de vaccins. La semaine dernière, Biden a noté qu’il prévoyait de rendre presque tous les vaccins disponibles disponibles pour accélérer le processus de vaccination.

L’administration du président Donald Trump a été fortement critiquée pour sa stratégie de distribution de vaccins, puisque, mercredi, sur plus de 29 millions de doses de vaccins distribuées dans tout le pays, un peu plus de 10 millions de personnes avaient reçu votre première dose, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention.