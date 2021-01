Le président américain Joe Biden annonce de nouvelles mesures, ce 22 janvier 2021, de la part de la Maison Blanche à Washington. . / Ken Cedeno

Washington, 22 janvier . .- Le président américain Joe Biden a souligné ce vendredi qu’il était une “obligation morale” d’agir face à “l’urgence nationale” provoquée par la pandémie de coronavirus, en signant deux décrets qui étendent l’aide fédérale pour les familles à faible revenu.

“Nous sommes toujours plongés dans une crise que vous ne voyez qu’une fois par siècle, et elle s’approfondit”, a déclaré Biden lors d’un événement à la Maison Blanche.

Le nouveau président américain, qui a pris ses fonctions mercredi, a déclaré que la gravité de la situation implique “une obligation morale” et “un impératif économique”.

DES MILLIONS DE FAIM AMÉRICAINE

Selon les dernières données du recensement, environ 50 millions d’Américains sont en situation d’insécurité alimentaire.

“Nous sommes dans une situation d’urgence nationale (…) Nous ne pouvons pas, nous ne laisserons pas les gens souffrir de la faim”, a-t-il ajouté.

Le premier décret vise à étendre l’aide fédérale aux programmes de bons alimentaires pour les familles à faible revenu et à accélérer la distribution des transferts directs approuvés dans le plan de sauvetage fiscal approuvé à la fin de 2020.

La seconde jette les bases de l’augmentation du salaire minimum des employés et entrepreneurs du gouvernement fédéral à 15 $ l’heure, contre 7,25 aujourd’hui.

Dans son discours, Biden a insisté sur le fait que «l’urgence nationale» nécessitait une réponse majeure, c’est pourquoi il a exhorté le Congrès à approuver son plan de relance budgétaire de 1,9 billion de dollars.

Lors d’une précédente conférence de presse, Brian Deese, le principal conseiller économique de la Maison Blanche, a reconnu que les ordres signés ce vendredi “ne remplacent pas la proposition législative globale”, mais sont “une bouée de sauvetage fondamentale” pour des millions de familles.

Biden, cependant, est conscient de ses limites de la part de la Maison Blanche pour adopter une législation sous le coup des décrets, c’est pourquoi le Congrès doit approuver la proposition.

Les démocrates ont une majorité dans les deux chambres, mais au Sénat, c’est si serré qu’une dure bataille législative est attendue, et les républicains ont déjà montré leur réticence à adopter une nouvelle loi sur les dépenses un mois seulement après le plan de sauvetage adopté à la fin de l’année. à la fin du mandat de l’ancien président Donald Trump.

NOUVEAU PLAN DE SAUVETAGE

Il y a une semaine, Biden a lancé son ambitieuse proposition de relance budgétaire de 1,9 billion de dollars, qui comprend une série de paiements directs aux citoyens pour 1400 dollars et un supplément d’assurance-chômage de 400 dollars par semaine jusqu’en septembre.

Il alloue également 160 000 millions de dollars pour le programme de vaccination dans le pays, 20 000 millions pour les tâches de distribution des doses, ainsi que 50 000 millions de dollars pour les tests.

Il propose également d’investir 170 000 millions dans les écoles et établissements d’enseignement supérieur, dont un montant de 130 000 millions pour garantir que les établissements d’enseignement puissent rouvrir en toute sécurité malgré la pandémie de coronavirus.

CRISE HISTORIQUE

L’épidémie du virus aux États-Unis en mars et les restrictions adoptées pour le réduire ont poussé le taux de chômage à 14,7% en avril, un chiffre jamais vu depuis plus de 50 ans, contre 3,5% en Février.

Depuis, il a été réduit à 6,7% avec lequel il a fermé en décembre, mais toujours 10 millions d’emplois de moins que ceux aux États-Unis avant la pandémie.

Le gouvernement fédéral a lancé deux plans de sauvetage, un pour 2,2 billions de dollars en mars dernier, et un autre pour 900 milliards de dollars en décembre, qui ont cependant été insuffisants compte tenu de l’ampleur de la crise déclenchée par le coronavirus.

Alfonso Fernandez