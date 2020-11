Tags: Élections, États-Unis Résultats des élections 2020 dans l’état du Wisconsin pari que Biden comme gagnant avec moins de 1% d’écart Plus de 1,9 million de personnes ont voté par courrier et en personne avant le jour de la Élections dans l’État du Wisconsin L’État du Wisconsin est l’un des États clés dans le conflit pour la course à la présidentielle.

Résultats Wisconsin. Après avoir terminé le décompte de 99% des voix, l’État du Wisconsin désigne le vainqueur au démocrate Joe Biden 1630337 voix, obtenant 49,5%, contre 1609640 de Trump, soit 48,8%, selon CNN.

L’État du Wisconsin est l’un des États clés dans le différend pour la course présidentielle américaine entre Trump et Biden. En 2016, le Wisconsin avait voté démocrate lors des sept précédentes élections présidentielles.

Le système électoral américain est basé sur un corps de 538 délégués élus dans les États en fonction de leur population, connu sous le nom de collège électoral. Le candidat gagnant dans chaque Etat, même si c’est par un seul vote, emmène tous ses délégués dans son objectif d’atteindre le chiffre magique qui le mènera à la Maison Blanche: 270.

Peu de temps avant que les résultats ne soient confirmés dans le Wisconsin, Trump a assuré sur Twitter qu’ils «trouvaient des votes Biden partout – en Pennsylvanie, au Wisconsin et au Michigan. Très mauvais pour notre pays ».

Selon le Daily Mail, la campagne Trump a annoncé mercredi qu’elle demanderait un recomptage dans le Wisconsin, où le démocrate Joe Biden avait environ 21000 voix d’avance.

Le Wisconsin fait partie de la soi-disant «ceinture de rouille» avec deux autres États tels que le Michigan et la Pennsylvanie; C’est l’industrie qui a fait la promotion du pays au XXe siècle et qui a été battue par un processus de désindustrialisation.

L’état présente une situation problématique du fait de la diffusion des résultats mais les probabilités de connaître les résultats au petit matin du 4 novembre pour rencontrer le vainqueur entre Tump et Biden sont très élevées. Le Wisconsin commence à traiter et à compter les bulletins de vote le jour du scrutin et les résultats peuvent ne pas être disponibles avant mercredi matin.

Les bulletins de vote par la poste ne peuvent être traités ni comptés avant le jour du scrutin.

Le Wisconsin n’a pas de processus de rapport à l’échelle de l’État pour les résultats non officiels de la nuit des élections, mais les greffiers de la ville doivent rapporter leurs décomptes aux greffiers du comté dans les deux heures suivant la fin du décompte. La plupart des bulletins de vote par correspondance sont comptés dans les districts où l’électeur aurait voté en personne.

