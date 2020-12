15 minutes. Le président élu des États-Unis, Joe Biden, a élu jeudi Brian Deese comme son principal conseiller économique, qui a joué un rôle important dans la négociation de l’accord de Paris sous le gouvernement de Barack Obama (2009-2017).

La nomination, qui ne nécessite pas de confirmation du Sénat, souligne l’intention de Biden d’utiliser leur politique pour lutter contre le changement climatique.

Biden a déclaré que Brian Deese est une «voix de confiance» pour aider les États-Unis à surmonter la situation économique actuelle. Cela aiderait également à bâtir une «meilleure économie» qui inclut tout le monde, crée des emplois bien rémunérés et assume la «menace existentielle» posée par le changement climatique.

“Brian est l’un des fonctionnaires les plus expérimentés et les plus accomplis du pays”, a souligné M. Biden.

Travailler pour les démocrates

Deese, 42 ans Il travaille pour des politiciens démocrates depuis près de deux décennies: Il a d’abord conseillé John Kerry lors de sa campagne présidentielle de 2004 contre l’ancien président George W. Bush (2001-2009) et a ensuite travaillé pour Hillary Clinton et plus tard pour le président Barack Obama (2009-2017) lors des élections de 2008.

Après la victoire d’Obama, Deese est devenu membre de l’équipe économique de la Maison Blanche. En effet, en 2015, il est devenu son principal conseiller sur le changement climatique et les enjeux énergétiques.

Au cours de cette période, il a joué un rôle important dans les négociations de l’Accord de Paris de 2015. Il a également promu une série de règlements visant à réduire la quantité d’émissions causées par le secteur de l’électricité et des transports, dans ce qui était l’un des plus grands engagements en Washington contre le changement climatique.

Cependant, Deese a été critiqué par des groupes environnementaux pour avoir travaillé ces dernières années en tant que directeur du développement durable pour le fonds d’investissement américain BlackRock, qui possède des actifs importants en Espagne et au Mexique.

La nomination de Deese donne une image plus claire de qui sera l’équipe budgétaire de Biden, dans lequel Janet Yellen jouera également un rôle clé en tant que secrétaire au Trésor.

En outre, Biden a élu Wally Adeyemo au poste de secrétaire adjoint du Trésor, tandis que Neera Tanden servira de directeur du Bureau de la gestion et du budget; Cecilia Rouse, en tant que présidente du Conseil des conseillers économiques; et Jared Bernstein et Heather Boushey, en tant que membres du Conseil des conseillers économiques.