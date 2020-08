Joe Biden a appelé lundi des officiers de Kenosha, au Wisconsin, à rendre des comptes dans la fusillade par la police sur un homme noir non armé dimanche après-midi.

Jacob Blake a reçu une balle dans le dos à sept reprises alors que les agents tentaient de l’empêcher de monter dans sa voiture alors que ses enfants le regardaient de l’intérieur. Blake, 29 ans, a été transporté par avion dans un hôpital de Milwaukee, où il est dans un état grave.

Candidat démocrate à la présidence Joe Biden. (Stefani Reynolds / Bloomberg via .)

L’incident, qui a été filmé, a déclenché une réaction immédiate sur les réseaux sociaux et des manifestations dans les rues de la ville. La police a utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser des centaines de manifestants qui ont incendié plusieurs véhicules tôt lundi.

« Ce matin, la nation se réveille une fois de plus avec chagrin et indignation qu’un autre Noir américain soit victime d’une force excessive », a déclaré Biden dans un communiqué. «Cela nécessite une enquête immédiate, complète et transparente et les agents doivent être tenus responsables.»

Selon un communiqué de presse du département de police de Kenosha, des policiers répondaient à un «incident domestique» vers 17 heures. Dimanche au moment de la fusillade. Aucun autre détail n’a été publié. Le ministère de la Justice du Wisconsin, qui enquête sur la fusillade, a déclaré que les agents impliqués avaient été mis en congé administratif.

Des camions à ordures et à benne ont été incendiés dimanche près du palais de justice de Kenosha, au Wisconsin. (Sean Krajacic / Kenosha News via AP)

Le gouverneur du Wisconsin, Tony Evers, a condamné la fusillade dans une déclaration identifiant Blake comme la victime.

«Bien que nous n’ayons pas encore tous les détails», a déclaré Evers, «ce que nous savons avec certitude, c’est qu’il n’est pas le premier homme ou la première personne noire à avoir été abattu, blessé ou tué sans pitié par des personnes chargées de faire appliquer la loi dans notre état ou notre pays. »

« Ces tirs transpercent l’âme de notre nation », a poursuivi Biden. «Jill et moi prions pour le rétablissement de Jacob et pour ses enfants.»

Un manifestant affronte la police devant le département de police de Kenosha à la suite de la fusillade de Jacob Blake dimanche. (Mike De Sisti / Milwaukee Journal Sentinel via .)

L’ancien vice-président et candidat démocrate a fait de la justice raciale et de la réforme de la police une partie de sa campagne pour renverser le président Trump.

Trump n’a pas encore commenté publiquement la fusillade.

«L’égalité de justice n’a pas été réelle pour les Noirs américains et tant d’autres», a ajouté Biden. «Nous sommes à un point d’inflexion. Nous devons démanteler le racisme systémique. C’est la tâche urgente qui nous attend. Nous devons lutter pour honorer les idéaux posés dans la promesse américaine d’origine, que nous n’avons pas encore atteinte: que tous les hommes et toutes les femmes soient créés égaux, mais surtout qu’ils doivent être traités de manière égale.

L’histoire continue

___

En savoir plus sur Yahoo News: