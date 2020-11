Carri Dusza, un partisan du président Donald Trump, brandit une bannière sur laquelle on lit “VOTES JURIDIQUES UNIQUEMENT” alors qu’elle crie de l’autre côté de la rue aux partisans du président élu Joe Biden, à Philadelphie, Pennsylvanie, États-Unis, le 8 novembre 2020. REUTERS / Mark Makela

WASHINGTON / WILMINGTON, Del., 9 novembre (.) – Le président élu Joe Biden convoquera lundi un groupe de travail sur les coronavirus pour discuter du principal obstacle auquel il sera confronté lorsqu’il prendra ses fonctions en janvier en tant que président Donald Trump continue de manœuvrer pour rester au pouvoir.

Biden rencontrera une commission d’experts dirigée par Vivek Murthy, qui était le médecin-chef américain, et David Kessler, ancien commissaire de la Food and Drug Administration, pour étudier le meilleur moyen d’apprivoiser une pandémie qui a tué plus de 237000 personnes. Les Américains.

L’ancien vice-président démocrate s’adressera aux médias à Wilmington, dans le Delaware, au sujet de ses projets de lutte contre le COVID-19 et de reconstruction de l’économie. Biden a passé une grande partie de la campagne à critiquer la gestion de la crise par Trump et a promis d’écouter les scientifiques pour prendre des orientations sur cette question.

Trump, en revanche, a fréquemment confronté de hauts responsables de la santé à la crise sanitaire découlant de la pandémie. Le vice-président Mike Pence rencontrera lundi le groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche pour la première fois depuis le 20 octobre.

Biden a remporté la présidence samedi, quatre jours après les élections du 3 novembre, dépassant le seuil des 270 votes du collège électoral nécessaires pour remporter la Maison Blanche. Le démocrate a prévalu sur Trump par plus de 4 millions de voix à travers le pays, faisant du républicain le premier président à ne pas être réélu depuis 1992.

Cependant, le président n’a toujours pas reconnu sa défaite et a lancé une série de poursuites pour étayer ses allégations de fraude électorale, dont il n’a présenté aucune preuve. Les représentants des États concernés déclarent ne pas avoir connaissance d’actes répréhensibles importants.

Trump n’a aucun événement public prévu pour lundi et n’a fait aucun commentaire depuis jeudi. Le porte-parole de son équipe, Tim Murtaugh, a déclaré que Trump prévoyait d’organiser une série de rassemblements dans le cadre d’une campagne visant à recueillir le soutien dans sa lutte pour inverser les résultats.

Les conseillers de Biden, pour leur part, continuent d’avancer dans le processus de transition, compte tenu des candidats qui occuperont le cabinet de la nouvelle administration. Cependant, cette transition restera bloquée jusqu’à ce que la General Services Administration (GSA), qui contrôle le fonctionnement des agences fédérales, certifie le gagnant.

Emily Murphy, la personne désignée par Trump pour diriger l’agence, n’a pas encore donné son feu vert pour que la transition de pouvoir commence. Une porte-parole de la GSA n’a pas non plus annoncé de date pour cette décision.

Tant que cette transition ne sera pas autorisée, la GSA continuera à fournir à l’équipe Biden des bureaux, des ordinateurs et des vérifications des antécédents pour les certifications de sécurité, mais ils ne pourront pas encore entrer dans les agences fédérales ou accéder aux fonds fédéraux réservés pour la transition.

La campagne de Biden dimanche a fait pression sur l’agence pour qu’elle prenne de nouvelles mesures.

“La sécurité nationale et les intérêts économiques des États-Unis dépendent du fait que l’administration fédérale signale clairement et rapidement que le gouvernement américain respectera la volonté du peuple américain et s’engagera à un transfert de pouvoir harmonieux et pacifique”, a indiqué la campagne. c’est une déclaration.

Trump, cependant, n’a montré aucun signe qu’il était prêt à laisser cette transition commencer.

