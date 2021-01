Par Jeff Mason et Jarrett Renshaw

WILMINGTON, États-Unis, 14 janvier (.) – Le président élu Joe Biden dévoilera jeudi un projet de plan de relance destiné à relancer l’économie américaine pendant la pandémie de coronavirus avec une bouée de sauvetage financière qui pourrait dépasser 1,5. milliards de dollars et aider les communautés minoritaires.

Biden a fait campagne l’année dernière sur une promesse de prendre la pandémie plus au sérieux que le président Donald Trump, et le paquet vise à mettre cette promesse en action avec un afflux de ressources pour livrer le vaccin contre le coronavirus plus rapidement et cimenter la reprise. économique.

L’administration entrante travaillera avec le Congrès pour accélérer l’approbation du plan de relance après l’entrée en fonction de Biden le 20 janvier, bien que la destitution de Trump menace de consommer les législateurs au cours des premières semaines.

Le plan de relance vaut plus de 1,5 billion de dollars et comprend un engagement de contrôle de relance de 1400 dollars, selon une source proche du dossier. Biden devrait s’engager à s’associer à des entreprises privées pour augmenter le nombre d’Américains se faisant vacciner.

Une part importante des ressources financières supplémentaires sera consacrée aux communautés minoritaires. “Je pense que vous verrez une réelle emphase sur ces communautés mal desservies, où il y a beaucoup de travail à faire”, a déclaré un autre responsable de la transition.

Biden prévoit de présenter son paquet lors d’un discours aux heures de grande écoute jeudi soir, soulignant la gravité du problème, mais devra rivaliser pour attirer l’attention avec le drame politique à Washington.

La Chambre des représentants dirigée par les démocrates a voté la destitution de Trump mercredi, faisant de lui le premier président de l’histoire des États-Unis à être inculpé à deux reprises. Dix de ses compatriotes républicains se sont joints aux démocrates pour l’accuser d’avoir incité à une insurrection lors de l’assaut de la semaine dernière contre le Capitole.

La procédure de destitution menace de retarder le début du mandat de Biden.

Dans une déclaration mercredi soir, Biden a déclaré: “J’espère que la direction du Sénat trouvera un moyen de s’acquitter de ses responsabilités constitutionnelles en matière de destitution tout en travaillant également sur d’autres questions urgentes de cette nation.”

(Reportage de Jeff Mason à Wilmington, Delaware, et Jarrett Renshaw à Philadelphie; édité en espagnol par Gabriela Donoso)