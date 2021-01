PHOTO DE DOSSIER: Le président élu américain Joe Biden s’exprimant à Wilmington, Delaware. États-Unis, 6 janvier 2021. REUTERS / Kevin Lamarque

Par Jeff Mason et Jarrett Renshaw

WILMINGTON, États-Unis, 14 janvier (.) – Le président élu Joe Biden dévoilera jeudi un projet de plan de relance de 1,9 billion de dollars, conçu pour relancer l’économie américaine et accélérer la réponse du pays à la pandémie de coronavirus, ont déclaré des responsables.

Biden a fait campagne l’année dernière sur la promesse de prendre la pandémie plus au sérieux que le président Donald Trump, et le paquet vise à mettre son discours en action avec un afflux de ressources pour livrer le vaccin contre le coronavirus plus rapidement et cimenter la reprise. économique.

Le paquet comprend 415 milliards de dollars pour renforcer la réponse au virus et déployer des vaccins, environ 1 billion de dollars d’aide directe aux ménages et environ 440 milliards de dollars pour les petites entreprises et les communautés fortement touchées par la pandémie, ont-ils déclaré aux journalistes. nouveaux fonctionnaires de l’administration lors d’une conférence téléphonique.

Les chèques de paie de relance seraient émis pour 1 400 $, en hausse par rapport aux paiements de 600 $ émis en vertu de la dernière législation de relance du Congrès. L’assurance-chômage supplémentaire augmenterait également à 400 $ par semaine par rapport aux 300 $ actuels par semaine et se poursuivra jusqu’en septembre, selon les responsables.

Biden prévoit de présenter son plan de relance lors d’un discours aux heures de grande écoute jeudi soir, soulignant l’importance que son équipe accorde au sujet.

Le plan de Biden est destiné à lancer son mandat avec un gros projet de loi qui met rapidement en mouvement son programme à court terme: aider l’économie et contrôler un virus qui a tué plus de 385000 personnes aux États-Unis jeudi.

Cela contraste également avec Trump, qui a passé les derniers mois de son administration à chercher à saper la victoire électorale de Biden plutôt que de se concentrer sur un soulagement supplémentaire du coronavirus. Cependant, le républicain, qui a quitté ses fonctions mercredi, a soutenu des paiements de 2000 dollars aux Américains.

De nombreux républicains au Congrès se sont opposés à la valeur totale de ces paiements, et Biden fera face à des obstacles similaires avec ses propositions, bien que cela l’aidera à ce que les démocrates contrôlent à la fois la Chambre des représentants et le Sénat.

Le nouveau président cherchera à faire adopter la législation alors même que son prédécesseur est confronté à la destitution.

Mercredi, la Chambre des représentants dirigée par les démocrates a voté la destitution de Trump, faisant de lui le premier président de l’histoire des États-Unis à être mis en accusation à deux reprises. Dix de ses compatriotes républicains se sont joints aux démocrates pour l’accuser d’avoir incité à une insurrection lors de l’assaut de la semaine dernière contre le Capitole.

Les procédures de destitution menacent d’éclipser le début du mandat de Biden, et le démocrate a encouragé les législateurs à peser sur la destitution tout en poursuivant son programme.

Les responsables ont déclaré que le plan de Biden sera un programme de sauvetage qui sera suivi d’un autre programme de récupération dans les semaines à venir.

“Nous sommes dans une période très précaire pour notre économie”, a déclaré l’un des responsables.

Le projet de loi prolongerait les moratoires sur les saisies et les expulsions jusqu’en septembre et inclurait des fonds pour l’aide à la location et les services publics.

Le président élu demandera également au Congrès d’augmenter le salaire minimum à 15 dollars de l’heure, et le paquet comprendra une aide pour lutter contre la faim.

Les fonds liés à la lutte contre les coronavirus iront à un programme national de vaccination, à des tests, à des investissements pour que les travailleurs mènent des activités de sensibilisation sur les vaccins et de recherche des contacts, et à de l’argent pour les États.

(Reportage de Jeff Mason à Wilmington, Delaware, et Jarrett Renshaw à Philadelphie, Reportage supplémentaire de Trevor Hunnicutt et Dan Burns, édité en espagnol par Gabriela Donoso et Manuel Farías)