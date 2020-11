15 minutes. Le président des États-Unis, Donald Trump, a assuré que Joe Biden, “ne peut entrer à la Maison Blanche” que s’il démontre que les votes qu’il a obtenus aux élections du 3 novembre “n’étaient pas frauduleux”.

Dans le même temps, le président a admis qu ‘«il sera très difficile» de reconnaître sa défaite car il y a eu une fraude massive.

“Biden ne peut entrer à la Maison Blanche en tant que président que s’il prouve que ses 80 millions de votes ridicules n’ont pas été obtenus frauduleusement ou illégalement”, a déclaré Trump sur Twitter.

En outre, il a déclaré qu’il considérait “un grand problème insurmontable” les doutes allégués sur les dénombrements dans certains États clés. Il a insisté sur le fait qu’il y avait eu une fraude massive à Detroit, Atlanta, Philadelphie et Milwaukee.

Le président a insisté sur le fait que les élections étaient “une arnaque totale”. Cependant, aucun tribunal n’a jusqu’à présent approuvé ses plaintes et, sauf surprise, il devra quitter son poste actuel le 20 janvier.

Avant que cette déclaration ne soit publiée ce vendredi sur son compte Twitter, Trump a déclaré lors d’une conférence de presse jeudi qu’il quitterait ses fonctions si le collège électoral certifie la victoire de Biden. Cependant, il a souligné que ce serait “une erreur” que cette certification ait lieu.

“Je le ferai certainement et vous le savez”Trump a déclaré à la question de l’un des journalistes s’il quitterait la Maison Blanche au cas où Biden serait déclaré vainqueur le 14 décembre par le collège électoral.

Peu de temps après, le président a critiqué via le même réseau social l’interprétation de ses déclarations par les médias. «J’ai donné une longue conférence de presse aujourd’hui après avoir souhaité aux militaires un joyeux Thanksgiving, et j’ai réalisé une fois de plus que les fausses nouvelles se coordonnent pour que le vrai message d’une telle conférence ne sorte jamais. Le principal point qui a été soulevé était que les élections de 2020 étaient FAITES et J’AI GAGNÉ! », A souligné Trump.

Jusqu’à présent, Trump n’a pas précisé s’il assistera à l’inauguration de Biden comme le veut la tradition.