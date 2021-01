PHILADELPHIE (AP) – Deux jours avant leur investiture, le président élu Joe Biden et le vice-président élu Kamala Harris ont participé à des activités de service lundi pendant les vacances de Martin Luther King Jr. alors qu’un Washington nerveux et militarisé se rassemblait. il se préparait à une cérémonie de prestation de serment qui se déroulerait sous une sécurité extraordinaire.

Biden et son épouse Jill ont rejoint une chaîne de production dans le parking Philabundance, une organisation qui distribue de la nourriture aux personnes dans le besoin, et ils ont aidé à remplir environ 150 boîtes de fruits frais et de produits non périssables.

Pendant ce temps, Harris et son mari Doug Emhoff ont commémoré la journée en remplissant des sacs de produits agricoles et secs à Martha’s Table, une banque alimentaire située dans le sud-est de la capitale.

Pendant ce temps, le président sortant Donald Trump est resté hors de la vue du public à la Maison Blanche pour la sixième journée consécutive. Ces dernières années, Trump avait commémoré la fête avec des visites inopinées au King Monument à Washington, mais rien de tout cela n’était prévu pour cette année.

Une telle visite aurait été quelque peu délicate car Washington est devenue une ville fortifiée avec des points de contrôle et des barricades avant la cérémonie de mercredi, alors que les responsables de la sécurité s’emploient à empêcher de nouvelles violences après les émeutes du 6 janvier. partie d’une foule de partisans de Trump dans le Capitole fédéral.

Pour montrer à quel point la capitale est devenue nerveuse, la police du Capitole a brièvement fermé le complexe lundi et a interrompu les répétitions d’investiture après qu’une petite explosion s’est produite dans un camp de sans-abri voisin. Les autorités ont demandé au personnel qui travaillait à l’intérieur du bâtiment de rester à l’écart des fenêtres et ceux qui étaient à l’extérieur ont demandé à se réfugier. En outre, ils ont brièvement interdit l’entrée et la sortie du complexe par mesure de précaution.

Les résidents de Washington étaient également en état d’alerte et une grande partie de la ville se sentait désolée, avec de grandes parties de la zone autour du Capitole, de la Maison Blanche et du National Mall fermées à tous, sauf au personnel autorisé.

Même avant le soulèvement de Capitol Hill le 6 janvier, les festivités d’inauguration devraient être affectées par la pandémie de coronavirus. Le maire de Washington, Muriel Bowser, a exhorté les habitants à rester en dehors de la ville le jour de l’événement.

Les journalistes d’Associated Press Andrew Taylor, Colleen Long, Eric Tucker, Alexandra Jaffe et Zeke Miller à Washington et David Rising à Berlin ont contribué à ce rapport.