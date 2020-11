L’incertitude et la nervosité se sont poursuivies jeudi avec le décompte des voix, avec plusieurs États clés toujours sans projections, le candidat démocrate Joe Biden en tête avec 253 votes au collège électoral contre 214 pour le président Donald Trump.

Miami World / Telemundo 51

Celui qui obtient au moins 270 des 538 voix électorales remporte les élections présidentielles. Il y a plusieurs États clés où les votes sont toujours comptés et il n’y a pas de projections, notamment le Nevada, l’Arizona, la Géorgie, la Caroline du Nord et la Pennsylvanie.

États où Trump est projeté comme gagnant (selon NBC News):

Utah, Caroline du Sud, Indiana, Kentucky, Alabama, Missouri, Kansas, Arkansas, Louisiane, Tennessee, Dakota du Sud, Dakota du Nord, Virginie occidentale, Oklahoma, Montana, Texas, Iowa, Floride, Idaho, Ohio, Mississippi, Wyoming , Maine (1 vote sur quatre) et Nebraska (4 voix sur 5).

États où Biden est projeté comme gagnant (selon NBC News):

Michigan (vainqueur apparent), Wisconsin (vainqueur apparent), Illinois, Colorado, Connecticut, Nouveau-Mexique, Delaware, Vermont, District of Columbia, New Hampshire, Maryland, New York, Massachusetts, New Jersey, Hawaii, Minnesota, Rhode Island, Virginie , Californie, Oregon, Washington, Nebraska (1 vote sur 5), Maine (3 voix sur 4).

Que se passerait-il si Trump ou Biden n’acceptaient pas leur défaite électorale

C’est quelque chose qui ne s’est pas produit dans l’histoire moderne des élections, mais cela apparaît comme un scénario possible. Pour en savoir plus sur Telemundo, visitez now.telemundo.com

Ces élections historiques se déroulent au milieu d’une pandémie qui a tué plus de 230 000 personnes et généré plus de 9 millions d’infections, plaçant le pays en tête de liste dans le monde.

Bien que des millions de personnes aient déjà voté par courrier ou en personne, battant le record des votes anticipés, mardi soir a commencé le décompte de tous les votes qui mettra fin à une campagne électorale pleine d’attaques, d’accusations et même d’insultes, au milieu d’une pandémie qui a changé les règles du jeu.

Les deux candidats ont concentré leurs efforts pendant les derniers jours de la campagne dans certains des États critiques, tels que la Floride, la Pennsylvanie, l’Ohio, le Michigan et le Wisconsin, qui pourraient faire pencher la balance dans les votes nécessaires pour gagner au collège électoral.

Il convient de rappeler que lors des élections américaines, ce n’est pas celui qui obtient le plus grand nombre de voix qui l’emporte, mais celui qui obtient la majorité des voix du collège électoral, divisé par chaque État proportionnellement à la population, donc les plus grands États ont le plus grand nombre. des électeurs dudit collège.

Celui qui remporte le plus grand nombre de voix dans un État obtient tous les électeurs du collège électoral affectés à cet État. Les seules exceptions à ce système sont le Maine et le Nebraska, qui ont exprimé leurs votes au collège électoral proportionnellement au vote populaire que chaque candidat a reçu dans ces États.

Pour cette raison, les candidats ont jeté leur dévolu sur les États clés, ceux qui n’ont pas de tendance clairement démocrate ou républicaine, comme ceux nommés, pour atteindre le nombre convoité de 270.