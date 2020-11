Le président élu Joe Biden a déclaré qu’il était “temps de guérir les blessures” dans une Amérique profondément divisée lors de son premier discours après avoir remporté une élection à tête de chien, alors que le président Donald Trump refuse d’accepter la défaite et continue. procédures pour contester le résultat.

Monde de Miami / .

La victoire de Biden en Pennsylvanie samedi lui a permis de dépasser le seuil de 270 voix du collège électoral dont il avait besoin pour assurer la présidence, mettant fin à quatre jours de suspense et suscitant des célébrations pour ses partisans dans les rues des grandes villes.

«Les gens de cette nation ont parlé. Ils nous ont donné une victoire claire, une victoire convaincante », a déclaré Biden à ses partisans, qui klaxonnaient et applaudissaient dans un parking de sa ville natale de Wilmington, Delaware.

Le démocrate a promis qu’en tant que président, il chercherait à unifier le pays et «unir les forces de la décence» pour combattre la pandémie COVID-19, reconstruire la prospérité économique, assurer les soins de santé aux familles américaines et éradiquer le racisme systémique.

Sans s’adresser à son rival républicain, Biden s’est directement adressé aux 70 millions d’Américains qui ont voté pour Trump, dont certains sont descendus dans la rue samedi pour manifester contre les résultats.

«À tous ceux qui ont voté pour le président Trump, je comprends la déception de ce soir. Je me suis perdu plusieurs fois. Mais maintenant, donnons-nous une chance. Il est temps de mettre de côté la rhétorique agressive, d’abaisser la température, de se revoir, de nous écouter à nouveau », a-t-il déclaré.

“C’est le moment de refermer les blessures aux Etats-Unis.”

Il a également remercié les électeurs noirs, affirmant que même dans les moments les plus bas de sa campagne, la communauté afro-américaine l’avait défendu. «Ils ont toujours le dos couvert et je couvrirai le leur», a-t-il déclaré.

Biden a été présenté par son vice-président, la sénatrice américaine Kamala Harris, qui sera la première femme, la première noire américaine et la première américaine d’origine asiatique à occuper la vice-présidence, la deuxième plus haute fonction du pays.

“Cela en dit long sur le personnage de Joe qu’il a eu l’audace de briser l’une des barrières les plus importantes de notre pays et de choisir une femme comme vice-présidente”, a déclaré Harris.

Les félicitations sont venues de l’étranger, y compris du Premier ministre britannique conservateur Boris Johnson, du Premier ministre canadien Justin Trudeau, de la chancelière allemande Angela Merkel et du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, rendant difficile pour Trump d’insister sur ses affirmations sans fondement répétées selon lesquelles les élections ont été truquées contre lui.

Trump, qui jouait au golf lorsque les grandes chaînes de télévision ont projeté que son rival avait gagné, a immédiatement accusé Biden de «se précipiter pour se faire passer pour le vainqueur à tort».

“Ces élections sont loin d’être terminées”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le président a été inhabituellement silencieux sur Twitter, ne publiant pas de message depuis samedi après-midi. CNN a rapporté que le conseiller Jared Kushner, gendre de Trump, l’avait contacté pour l’exhorter à accepter les résultats.

La porte-parole de Biden, Kate Bedingfield, a déclaré à CNN samedi après-midi qu’il n’y avait eu aucun contact entre Biden et Trump.

Trump a déposé un certain nombre de plaintes pour contester les résultats, mais les responsables électoraux des États du pays affirment qu’il n’y a eu aucune preuve significative de fraude, et les experts juridiques affirment que les efforts de Trump ont peu de chances d’aboutir.

À la nouvelle de la victoire de Biden, des acclamations et des applaudissements ont été entendus dans tout Washington, avec des gens sortant sur les balcons, klaxonnant des voitures et frappant des pots. Des foules de gens ont afflué à la Maison Blanche pour célébrer à l’extérieur d’une clôture de sécurité tandis que le bruit des feux d’artifice se faisait entendre au loin.

Les partisans de Trump ont réagi avec un mélange de déception, de méfiance et de résignation, soulignant la tâche difficile qui attend de Biden pour conquérir de nombreux Américains, en particulier dans les zones plus rurales, qui pensent que Trump a été le premier président à servir. il a gouverné avec ses intérêts à cœur.

“C’est dégoûtant et triste”, a déclaré Kayla Doyle, 35 ans, partisan de Trump et gérante du Gridiron Pub, dans la petite ville de Mifflintown, en Pennsylvanie. “Je pense que c’est truqué.”

Des partisans en colère de Trump qui ont participé à un appel appelé «Stop Theft» se sont rassemblés dans les bâtiments du capitole de l’État du Michigan, de la Pennsylvanie et de l’Arizona. À Phoenix, les manifestants ont scandé “Nous voulons des audits!” Un orateur a déclaré à la foule: “Nous gagnerons au tribunal!”

Il y a eu des cas isolés d’affrontements entre des partisans de Trump et de Biden, comme cela s’est produit entre deux groupes, chacun composé d’environ 100 personnes, à Harrisburg, en Pennsylvanie, mais jusqu’à présent, il n’y a eu aucune trace de la violence que beaucoup craignaient. Les manifestations pro-Trump se sont estompées pour la plupart lorsque les résultats sont devenus apparents.

De nombreux dirigeants politiques se sont également exprimés, y compris des félicitations à l’ancien président démocrate Barack Obama, dont Biden était vice-président, et au sénateur républicain Mitt Romney. Le sénateur Lindsey Graham, un allié de Trump, a demandé au ministère de la Justice d’enquêter sur les allégations d’irrégularités de vote.

Les alliés de Trump ont clairement indiqué que le président ne prévoyait pas de céder de si tôt. Un loyaliste de Trump a déclaré que le président n’était pas prêt à concéder sa défaite même s’il n’y avait pas assez de votes dans un recomptage pour changer le résultat. “Il y a une certitude mathématique qu’il va perdre”, a déclaré ce partisan.

Lorsque Biden prendra ses fonctions en janvier, il mettra fin à la présidence chaotique de quatre ans de Trump, au cours de laquelle il a minimisé une pandémie mortelle, imposé des politiques d’immigration sévères, lancé une guerre commerciale avec la Chine, rompu les accords internationaux et profondément divisé le pays. de nombreuses familles américaines avec leur rhétorique incendiaire, leurs fausses déclarations et leur volonté de renoncer aux normes démocratiques.

TÂCHE DIFFICILE

Pour les partisans de Biden, il était normal que la Pennsylvanie soit l’État qui lui a donné la victoire. Il est né dans la ville industrielle du nord-est de Scranton et, montrant ses références de classe moyenne, il a obtenu l’investiture démocrate en promettant de reconquérir les électeurs de la classe ouvrière qui avaient soutenu Trump en 2016.

Il a lancé sa campagne à Pittsburgh l’année dernière et l’a terminée par un rassemblement lundi. C’était une course serrée dans des États comme la Pennsylvanie, le Michigan, le Wisconsin et le Minnesota, mais Biden en a fait assez pour gagner.

Il a fait face à des défis sans précédent. Parmi eux, les républicains ont tenté de limiter le vote par correspondance à un moment où un nombre record de personnes devaient voter par correspondance en raison de la pandémie, qui a tué plus de 237 000 personnes aux États-Unis.

Lorsque Biden, 78 ans, entre à la Maison Blanche le 20 janvier, la personne la plus âgée à prendre ses fonctions, il est susceptible de faire face à une tâche difficile du gouvernement dans Washington profondément polarisé, comme en témoigne une participation record à tout le pays.

Dans sa victoire, elle a obtenu un soutien important de groupes tels que les femmes, les Afro-Américains, les électeurs blancs titulaires d’un diplôme universitaire et les citadins. Il a battu Trump de plus de quatre millions de voix lors du recomptage du vote populaire national, selon des données provisoires qui n’incluent pas les votes de certains États qui comptent toujours les bulletins de vote.

Biden, qui a passé un demi-siècle dans la vie publique en tant que sénateur et vice-président américain, héritera d’une nation en proie à la crise du COVID-19 et au ralentissement économique qui s’ensuivra, ainsi que des manifestations contre le racisme et la brutalité policière. .

Biden a déclaré que sa première priorité serait d’élaborer un plan pour contenir la pandémie et stimuler le rétablissement, promettant d’améliorer l’accès aux tests et, contrairement à Trump, tenir compte des conseils de hauts responsables de la santé publique et de scientifiques. .

Lundi, Biden devrait annoncer une commission de 12 membres qui sera chargée d’élaborer un plan d’action pour faire face à la pandémie une fois qu’il prendra ses fonctions.

En plus d’apprivoiser la crise sanitaire, Biden est confronté à un énorme défi pour remédier aux difficultés financières causées par le virus. Quelque 10 millions d’Américains licenciés lors des arrêts de coronavirus sont toujours sans travail et les programmes de secours fédéraux ont expiré.

Biden a également promis de restaurer un sentiment de normalité à la Maison Blanche après une présidence au cours de laquelle Trump a loué les dirigeants étrangers autoritaires, méprisé les alliances mondiales traditionnelles, refusé de répudier les suprémacistes blancs et remis en question la légitimité du système. Élections américaines.

Malgré sa victoire, Biden n’a pas réussi à obtenir le large rejet de Trump que les démocrates espéraient, reflétant le profond soutien que le président conserve toujours.

Cela pourrait compliquer les promesses de campagne de Biden d’inverser des éléments clés de l’héritage de Trump. Il s’agit notamment des réductions d’impôts importantes de Trump qui ont particulièrement profité aux grandes entreprises et aux politiques d’immigration strictes, aux efforts pour démanteler la loi sur les soins de santé Obamacare de 2010 et à l’abandon par Trump des accords internationaux tels que l’accord de Paris sur le climat et l’accord nucléaire iranien.

Si les républicains gardent le contrôle du Sénat américain, ils risquent de bloquer une grande partie de son programme législatif, y compris l’expansion des soins de santé et la lutte contre le changement climatique. Le scénario pourrait dépendre du résultat de quatre sièges à décider au Sénat, dont deux en Géorgie qui ne seront résolus qu’aux élections de janvier.

Pour Trump, 74 ans, c’était la fin laide d’une ascension politique stupéfiante. Le promoteur immobilier qui a construit une marque nationale en tant que personnalité de la télé-réalité a vaincu la démocrate Hillary Clinton en remportant la présidence en 2016, lors de sa première course aux élections. Quatre ans plus tard, il devient le premier président américain à perdre sa réélection depuis le républicain George HW Bush en 1992.

En fin de compte, cependant, Trump n’a pas réussi à élargir considérablement son appel au-delà d’un noyau dévoué d’électeurs blancs ruraux et de la classe ouvrière qui ont embrassé son populisme de droite et son nationalisme «l’Amérique d’abord».