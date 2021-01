C-Fam. Rebecca Oas, Ph.D. – Les dirigeants pro-avortement appellent la nouvelle administration Biden à faire pression pour la ratification du traité des Nations Unies sur les droits des femmes. Ils admettent que le traité de loi dure exige le droit à l’avortement et accusent les États-Unis d’être un “mauvais acteur” des droits de l’homme. De plus, ils disent que les États-Unis ont besoin de la supervision des organisations internationales pour faire mieux.

La semaine dernière, les dirigeants du Global Justice Center, d’Ipas et de CHANGE ont organisé un événement sur les priorités féministes sur «la santé et les droits sexuels et reproductifs» pour l’administration Biden. L’avortement était le principal sujet de discussion et les participants ont appelé à la suppression des lois et politiques pro-vie, y compris l’amendement Helms et la politique de Mexico.

Akila Radhakrishnan, présidente du Global Justice Center, a déclaré que l’adhésion des États-Unis à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) était une “bataille difficile”.

Elle a noté que le président élu Biden a fait de la ratification de la CEDEF l’une de ses priorités pour les femmes. Il a noté qu’en 2002, Biden a co-écrit un éditorial avec la sénatrice de Californie Barbara Boxer plaidant pour la ratification, mais a déclaré que le traité “n’imposerait pas une seule nouvelle exigence dans nos lois”, qu’ils croyaient déjà remplies. avec le traité. La loi américaine, imposée par la Cour suprême en 1973, autorise l’avortement à la demande pendant les 9 mois de grossesse.

Radhakrishnan a adopté un point de vue différent, qualifiant les États-Unis de “mauvais acteur” des droits humains internationaux et dénonçant la position de Biden et Boxer comme “coloniale” et rejetant le “terrible état des droits des femmes ici aux États-Unis. Uni”. Il a appelé l’administration Biden à ratifier la CEDAW pour imposer son cadre chez lui et s’éloigner de la vision «régressive» partagée par Biden et d’autres selon laquelle la CEDAW est «neutre en matière d’avortement».

“La CEDAW n’est pas un avortement neutre!” Il a souligné, ajoutant que si les États-Unis ratifient le traité, ils ne devraient pas publier de déclaration indiquant qu’ils le font, étant entendu qu’ils sont neutres en matière d’avortement. “Cela est nocif pour les femmes ici, cela nuit aux femmes du monde entier et à toute autre personne qui pourrait avoir besoin d’accéder à l’avortement”, a déclaré Radhakrishnan, en prenant soin d’inclure les femmes enceintes qui s’identifient comme des hommes.

Bien que le traité ait été ratifié par presque tous les pays membres de l’ONU, nombre d’entre eux l’ont fait avec des réserves, dont certaines dénoncent explicitement toute suggestion selon laquelle il implique le droit à l’avortement.

Le texte du traité lui-même ne mentionne pas l’avortement, ni les expressions «santé reproductive» ou «droits reproductifs». Cependant, les États membres de l’ONU qui ratifient doivent participer à un processus de rapport périodique dans lequel un comité d’experts examine leur respect des obligations du traité. Ce comité de la CEDEF a fait pression de manière agressive sur les pays qui ont ratifié la CEDEF pour libéraliser leurs lois sur l’avortement et supprimer les obstacles à l’accès à l’avortement, y compris l’objection de conscience par les agents assurance maladie pour financer les avortements.

Les États-Unis, sous le président Jimmy Carter, ont été l’un des premiers signataires de la CEDEF en 1980, mais le processus de ratification est bloqué au Sénat, bien qu’il ait été débattu à plusieurs reprises depuis. L’audience la plus récente a eu lieu en 2010, mais le processus de ratification n’a jamais atteint le Sénat au complet et il est peu probable qu’il obtienne les 67 voix nécessaires pour le ratifier dans un proche avenir.