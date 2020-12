15 minutes. L’ancien président démocrate des États-Unis (USA), Barack Obama, ne doute pas que le président élu, Joe Biden, et le nouveau vice-président, Kamala Harris, feront depuis la Maison Blanche «tout ce qui est en leur pouvoir pour unifier» le pays. Cependant, il a déclaré que la tâche “ne sera pas facile”.

Dans une interview publiée ce dimanche par le journal espagnol La Vanguardia, il a déclaré qu ‘”il” a encore “des cartouches à brûler”. Malgré cela, Obama Il a exclu tout poste au sein du gouvernement que Biden forme aux États-Unis, de son même parti..

A travers des réponses envoyées par mail à l’occasion de la publication de son livre A Promised Land, l’ancien président a indiqué que lorsqu’il est devenu président (2008), “le pays ne semblait pas aussi divisé ni fracturé”.

“Actuellement, il existe une combinaison de différences politiques, culturelles, idéologiques et, dans certains cas, religieuses et géographiques qui semblent des divergences d’opinion plus insurmontables concernant les politiques qui contribueraient le plus à la croissance du pays.”

Les gens s’informent différemment

Selon lui, «cela est en grande partie lié aux changements qui se sont produits dans la manière dont les gens sont informés». “La perception de la réalité de ceux qui suivent Fox News sera différente de celle de ceux qui lisent le New York Times“.

A cela, il faut ajouter «l’essor des réseaux sociaux». Plus particulièrement, «la tendance des gens à s’informer uniquement dans les médias idéologiquement liés».

Obama croit en outre que “Les États-Unis ont l’obligation morale et politique de promouvoir un ordre international fondé sur des valeurs universelles. et dans des règles et réglementations clairement établies “.

“Chaque pays du monde est confronté à une pandémie qui coexiste avec d’autres défis auxquels nous sommes confrontés depuis longtemps”, a-t-il déclaré. C’est-à-dire: “Réfugiés, troubles économiques, tribalisme, entre autres”, a déclaré Obama.

Il a également proposé que la réponse ne soit pas «un simple rejet de l’intégration mondiale». Au contraire, un effort constant «au niveau international pour rendre possible un monde meilleur».