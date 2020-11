Joe Biden a promis samedi soir d’être un président qui unit les États-Unis après quatre ans de confrontation, célébrant ce qu’il a appelé “une victoire convaincante” sur le président Donald Trump.

“Je promets d’être un président qui ne cherche pas à diviser mais à s’unir”, a-t-il déclaré, exultant, lors d’un rassemblement en plein air dans son fief de Wilmington, Delaware.

Le politicien démocrate chevronné, qui à 77 ans a battu le président républicain de 74 ans après une campagne marquée par la polarisation, a déclaré que “c’est le moment de guérir” le pays et a demandé aux Américains d’arrêter de traiter leurs opposants. “comme ennemis”.

L’élection de Biden à la Maison Blanche marque “un nouveau jour pour l’Amérique”, a déclaré son vice-président, Kamala Harris, qui deviendra le premier vice-président en 244 ans d’histoire du pays.

«Je ne serai pas la dernière», a déclaré cette avocate de 56 ans, fille d’immigrants de Jamaïque et d’Inde, entre acclamations et klaxons, dans un message d’espoir devant une foule de followers, dont plusieurs femmes excitées.

Quatre jours après les élections du mardi 3 novembre, et après un décompte qui a tenu le pays et le monde en haleine, l’ancien vice-président de Barack Obama a dépassé le seuil des 270 voix électorales nécessaires pour définir le concours samedi, ont annoncé les grands. Médias américains.

Trump, le premier président américain à ne pas être réélu depuis George HW Bush au début des années 1990, n’a pas concédé la victoire.

“Cette élection est loin d’être terminée”, a-t-il déclaré dans un communiqué à la presse, alors qu’il arrivait sur un terrain de golf qu’il possède en Virginie, sa première sortie de la Maison Blanche depuis le jour des élections.

“J’ai gagné les élections … de mauvaises choses se sont produites”, a-t-il déclaré plus tard à son retour, dans un long tweet en majuscules dans lequel il répétait des accusations sans preuve de fraude massive.

Trump s’était déjà proclamé vainqueur tôt le matin mercredi. Face à l’avance croissante de Biden dans le vote, il a insisté sur le fait que les démocrates cherchaient à «voler» son élection, et a menacé de saisir la Cour suprême.

Bien que se déroulant au milieu de la pandémie de covid-19 et dans un climat politique tendu, aucun incident grave ou défaillance technique n’a été signalé pendant les élections.

La campagne Trump a annoncé une action en justice dans plusieurs États. Mais les experts affirment que Trump a peu de chances d’annuler les résultats, ne fournissant pas de preuves de fraude.

“La stratégie de contentieux de Trump ne va nulle part. Elle ne changera rien au résultat des élections”, a déclaré Richard Hasen, un expert en droit électoral à l’Université de Californie à Irvine.

– Joie et méfiance –

A Washington, des milliers de personnes ont afflué vers la Maison Blanche et «Black Lives Matter Plaza», un tronçon de rue qui mène à la résidence présidentielle nommée il y a des mois pour dénoncer les violences policières contre les Afro-Américains.

«Tout le monde est heureux», a déclaré Yannh Djedjro, un informaticien de 32 ans.

À New York, berceau de Trump mais bastion démocrate, il y avait des larmes de joie et des klaxons.

“Trump est un fasciste, un raciste, un homophobe, un islamophobe”, a déclaré Hiram González, le fils d’immigrants mexicains, célébrant sa défaite.

Mais en Arizona, où l’avantage de Biden sur Trump est mince, ou en Floride, où Trump a déjà gagné, de nombreux partisans du président ont réitéré ses dénonciations.

“La Cour suprême est celle qui doit trancher”, a déclaré Maria Teresa Chao, une cubano-américaine de 86 ans du quartier de Little Havana à Miami.

CNN, NBC News et CBS News ont annoncé le triomphe de Biden peu avant 11h30 (16h30 GMT), après l’avoir déclaré vainqueur en Pennsylvanie, son État d’origine.

“Félicitations à mes amis”, a tweeté l’ancien président Barack Obama, saluant une victoire “historique”.

L’ancien candidat présidentiel américain Mitt Romney a été le premier poids lourd républicain à féliciter Biden et Harris, des gens de «bonne volonté et de caractère admirable».

Les dirigeants du Royaume-Uni, du Canada, de l’Allemagne et de l’Irlande n’ont pas tardé à envoyer leurs bons vœux. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a félicité Biden pour sa victoire dimanche et a qualifié le dirigeant démocrate de “grand ami d’Israël”.

En Amérique latine, les présidents du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, et du Brésil, Jair Bolsonaro, tous deux proches de Trump, n’ont pas commenté la victoire de Biden. Le Mexicain a déclaré qu’il attendrait que les “questions juridiques” soient résolues, tandis que le Brésilien restait silencieux.

– Cellule de crise pour covid-19 –

Joseph Robinette Biden Jr. deviendra le 46e président des États-Unis le 20 janvier à midi, comme le prévoit la Constitution. D’ici là, les États auront certifié leurs résultats et les 538 électeurs du collège électoral se seront réunis, en décembre, pour nommer officiellement le président.

À 78 ans, qui fêtera le 20 novembre, il sera la personne la plus âgée à prendre ses fonctions.

Ce centriste qui a affronté l’aile la plus à gauche du Parti démocrate, arrive à la Maison Blanche après avoir essayé en 1988 et 2008, couronnant un demi-siècle de carrière politique, dont huit ans comme bras droit du premier président noir américain.

Ridiculisé par Trump, qui l’a surnommé “Sleeping Joe” l’accusant d’avoir diminué ses capacités mentales, Biden est connu pour son empathie après plusieurs tragédies personnelles: il a perdu sa première femme et sa fille dans un accident de voiture en 1972, et quatre décennies plus tard, un autre de ses fils, Beau, pour un cancer du cerveau.

Maintenant, Biden a promis de restaurer «l’âme» des États-Unis, amèrement divisée sur des questions telles que la race, l’immigration et le port d’armes, et frappée par la pandémie de coronavirus, qui tue plus de 237000 personnes et a provoqué la pire crise économique. dans un siècle.

Pour faire face à l’urgence, il a annoncé que lundi il formera une cellule de crise sur le covid-19 avec “des scientifiques et des experts de premier plan”.

Bien que Biden ait remporté l’élection avec un taux de participation record d’environ 150 millions d’électeurs, près de la moitié de l’électorat a soutenu Trump, qui a recueilli un flux impressionnant de plus de 70 millions de votes.

Cette division continuera sûrement à avoir un impact sur le Congrès, où les républicains se dirigent pour maintenir leur majorité au Sénat et les démocrates, tout en contrôlant toujours la Chambre des représentants, ont perdu des sièges.

