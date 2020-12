WASHINGTON (AP) – Le président élu Joe Biden a plaidé mardi pour que le général de l’armée à la retraite Lloyd Austin occupe le poste de secrétaire à la Défense, exhortant le Congrès à lever l’interdiction légale d’un officier militaire service récent prend le commandement du Pentagone.

En ce qui concerne la montée au Congrès sur le maintien du contrôle civil de l’armée, Biden a déclaré qu’il ressentait le besoin de contrer un récit émergent selon lequel la nomination d’Austin brouille les frontières entre les rôles civils et militaires.

“Compte tenu des menaces et des défis immenses et urgents auxquels notre nation est confrontée, (Austin) devrait être confirmé rapidement”, a écrit Biden dans le magazine The Atlantic. C’était sa première confirmation publique qu’Austin était sa sélection pour diriger le Pentagone, bien que la nouvelle ait fui lundi, attirant les critiques et le scepticisme de certains membres du Congrès.

Biden a contré les inquiétudes, affirmant qu’Austin savait que le travail à la tête du Pentagone est différent de celui d’un officier militaire. Il a déclaré qu’Austin était conscient que “la dynamique civilo-militaire a été soumise à beaucoup de pression au cours des quatre dernières années”, en référence à l’embauche par le président Donald Trump de plusieurs généraux à la retraite pour des postes clés au début de son administration, y compris le Le général de marine à la retraite Jim Mattis en tant que secrétaire à la Défense.

Le démocrate a fait valoir qu’Austin travaillerait pour «remettre sur les rails» l’équilibre entre le civil et le militaire. Il a noté que la principale raison pour laquelle il l’a choisi est qu’il réagit bien sous pression.

«C’est la personne dont nous avons besoin en ce moment», a-t-il déclaré.

Austin serait le premier dirigeant noir du Pentagone, et la nature historique de la nomination, en particulier dans une année de tension raciale extraordinaire dans le pays, ajoute une dimension intrigante au débat au Congrès sur l’un des membres clés du cabinet de Biden. .

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a suivi l’exemple de Biden, annonçant son soutien et notant qu’Austin est «particulièrement bien placé pour diriger pendant ces temps incertains».

Austin était un choix inattendu. La plupart des spéculations étaient centrées sur Michele Flournoy, un politicien chevronné de Washington et partisan de Biden. Elle aurait été la première femme à diriger le Pentagone. Flournoy a publié mardi une déclaration dans laquelle il a félicité Austin et l’a décrit comme un homme d’une grande intégrité.

Austin est largement admiré pour son service militaire, qui comprend des troupes de premier plan au combat en Irak et en Afghanistan, ainsi que pour la supervision des opérations militaires américaines dans tout le Moyen-Orient en tant que chef du commandement central. Mais l’exigence d’une dérogation du Congrès rend le processus de nomination à la tête du Pentagone plus compliqué que d’habitude. Austin a pris sa retraite en 2016 après 41 ans dans l’armée et n’a jamais occupé de poste politique.

Lemire a rapporté à Wilmington, Delaware. Les journalistes d’Associated Press Lisa Mascaro, Matthew Daly et Zeke Miller ont contribué à ce rapport.