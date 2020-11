Le président élu américain Joe Biden a célébré lundi les progrès de Pfizer Inc dans l’obtention d’un vaccin contre le coronavirus, mais a exhorté ses compatriotes à porter des masques car il pourrait ne pas être disponible massivement pendant des mois.

Pfizer a déclaré que son vaccin expérimental était efficace à plus de 90% dans la prévention du COVID-19 selon les données initiales d’une grande étude, une victoire dans la lutte contre une pandémie qui a tué plus d’un million de personnes et secoué la population. Économie mondiale.

Le vice-président Mike Pence a parlé sur Twitter d’un “partenariat public-privé” forgé par le président Donald Trump pour expliquer les progrès de Pfizer.

Biden, qui a déclaré que ses conseillers avaient été informés de la réalisation dimanche soir, a déclaré que les progrès de Pfizer étaient “une excellente nouvelle”, mais a souligné que “il faudra plusieurs mois” avant qu’une campagne de vaccination puisse être développée. répandu aux États-Unis.

Trump a célébré sur Twitter l’annonce du vaccin et son effet sur le marché boursier: «LE MARCHÉ BOURSIER GRANDIT, LE VACCIN SERA BIENTÔT. RAPPORTS EFFICACES À 90%. BONNE NOUVELLE!”.

Le fils aîné de Trump, Donald Trump Jr., sans preuves, a accusé les sociétés pharmaceutiques de refuser délibérément les résultats des essais cliniques jusqu’à la fin des élections.

“Tout le monde le savait, mais ils l’ont caché au public exprès”, a déclaré Trump Jr. sur Twitter. “Big Pharma déteste Trump pour avoir combattu la tromperie des prix des médicaments par les Américains tout en offrant les mêmes médicaments dans d’autres parties du monde pour quelques centimes.”

Biden, qui prendra ses fonctions le 20 janvier, a eu une réunion virtuelle avec un groupe de travail dédié au coronavirus pour analyser la crise dans son pays.

La commission consultative, coprésidée par l’ancien chirurgien général Vivek Murthy, l’ancien commissaire de la Food and Drug Administration, David Kessler, et la professeure agrégée de l’Université Yale, Marcella Nunez-Smith, cherchera le meilleur moyen de faire face à une pandémie qui a mis fin à la vies de plus de 237 000 Américains.

«Nous pouvons sauver des dizaines de milliers de vies si tout le monde porte un masque dans les prochains mois. Ce ne sont pas des vies démocrates ou républicaines, ce sont des vies américaines », a déclaré Biden, ajoutant que la situation« ne durera pas éternellement ».

Même si Trump refuse de concéder sa défaite et que certains alliés l’encouragent à épuiser toutes les ressources pour rester au pouvoir, les scientifiques et experts nommés par Biden contacteront les responsables locaux et étatiques au sujet de la réponse à la pandémie, évaluant la réouverture des écoles. et les affaires, ainsi que la lutte contre les disparités raciales.

La commission de Biden comprend Rick Bright, qui dit avoir été démis de ses fonctions par l’administration Trump pour avoir soulevé des inquiétudes concernant la préparation aux coronavirus, et Luciana Borio, spécialiste des urgences de santé publique complexes. Le républicain a fréquemment affronté les autorités sanitaires au cours de la pandémie.

TRUMP N’ABANDONNE PAS

Biden a dépassé le seuil de 270 votes du Collège électoral requis pour remporter la Maison Blanche samedi, quatre jours après l’élection. Le démocrate a prévalu sur Trump par plus de 4,3 millions de voix à l’échelle nationale, faisant du républicain le premier président à ne pas être réélu depuis 1992.

Cependant, Trump n’a pas encore reconnu sa défaite et a lancé une série de poursuites pour soutenir ses allégations de fraude électorale, bien qu’il n’ait présenté aucune preuve. Les autorités étatiques impliquées affirment ne pas avoir connaissance d’irrégularités significatives.

«La sélection de Biden par Corrupt Media est basée sur des votes illégaux en Pennsylvanie, au Michigan, en Géorgie, au Wisconsin, au Nevada et dans d’autres. Nous allons tout prouver », a tweeté tôt lundi matin Rudy Giuliani, l’avocat personnel de Trump et ancien maire de New York.

Bien que les États n’aient pas encore certifié les résultats définitifs des élections, il est traditionnel pour les candidats à la présidentielle de reconnaître l’analyse indépendante des grands médias et des entreprises telles qu’Edison Research, qui a attribué la victoire à Biden samedi.

Trump n’a aucun événement public prévu pour lundi et ne s’est pas exprimé publiquement depuis jeudi. Le porte-parole de son équipe, Tim Murtaugh, a déclaré que le président prévoyait d’organiser plusieurs rassemblements pour recueillir un soutien dans sa contestation des résultats des élections.

Trump a limogé lundi le secrétaire à la Défense Mark Esper au milieu de conversations avec ses conseillers concernant une éventuelle candidature à la présidentielle 2024, selon des sources.

Les gouvernements du monde entier ont déjà félicité Biden depuis samedi, indiquant qu’ils tournaient la page.

Cependant, la Russie, qui selon les agences de renseignement américaines est intervenue lors des élections de 2016 pour soutenir Trump, a déclaré qu’elle attendrait les résultats officiels avant de commenter le résultat, en insistant sur les demandes. La Chine était tout aussi prudente.

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, dont le pays partage une frontière de 3000 kilomètres avec son principal partenaire commercial, a également déclaré qu’il attendrait la résolution des contestations judiciaires avant de se prononcer sur les élections.