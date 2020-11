Biden et Trump lors du premier débat de la campagne électorale 2020

Partager sur Facebook Partager sur Twitter Partager sur mail Partager sur WhatsApp

La course présidentielle se classe de 53% à 41% en faveur de Biden parmi les électeurs inscrits, et de 54% à 42% parmi les électeurs probables, avec un soutien minimal (à un chiffre) pour le Candidats libertaires et verts

Le candidat démocrate à la Maison Blanche, Joe Biden, conserve un avantage de 12 points sur le président des États-Unis et rival électoral, Donald Trump, selon un sondage réalisé par ABC News et ‘The Washington Post’ pendant et après l’hospitalisation pour coronavirus du président nord-américain.

Dans le même sondage, les répondants donnent à Biden une avance de 17 points sur Trump dans la confiance populaire pour gérer la pandémie de coronavirus.

De même, les deux tiers des électeurs inscrits affirment que Trump n’a pas pris de précautions adéquates contre le virus, 62% se méfient de ce qu’il en dit et seulement 21% considèrent que la maladie est sous contrôle.

Plus de pourcentages: 58% désapprouvent la façon dont Trump a géré la pandémie essentiellement stable depuis juillet, et un nouveau record, 73%, craignent qu’eux-mêmes ou un membre de leur famille immédiate ne contractent le coronavirus. La préoccupation concernant le virus reste un prédicteur assez important du soutien de Biden à Trump.

Dans l’état actuel des choses, la course à la présidence est de 53% à 41% en faveur de Biden parmi les électeurs inscrits, et de 54% à 42% parmi les électeurs probables, avec un soutien minimal chiffre) pour les candidats libertaires et verts.

L’avantage de Biden réside dans son soutien parmi les femmes, les minorités raciales et ethniques, les indépendants et un avantage inhabituellement large parmi les modérés.

La course est à égalité chez les hommes, 48% à 48% dans cette enquête, menée par Langer Research Associates, tandis que Biden est en hausse de 59% à 36% chez les femmes, la plus grande marge de ce groupe démographique pour tous candidat à la présidentielle dans l’histoire des sondages de sortie datant de 1976.

Trump a également toujours un avantage d’enthousiasme substantiel parmi les électeurs probables: 75% de ses partisans sont très enthousiasmés par lui, un nouveau record, contre 60% qui disent avoir “un fort enthousiasme” pour Biden.

Cela dit, alors que Trump était catégorique sur cette décision, l’enthousiasme pour Biden a légèrement augmenté de 7 points depuis la fin du mois de septembre et est passé de seulement 28% parmi les électeurs inscrits en mars.

L’enquête a été menée du 6 au 9 octobre et sa marge d’erreur est de +/- 3,5 points de pourcentage.

Rubriques connexes