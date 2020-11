Les partisans du président Donald Trump scandant “Les hommes morts ne votent pas” alors qu’ils se moquent des militants de l’autre côté de la rue où les votes sont comptés, deux jours après l’élection présidentielle américaine à Philadelphie, Pennsylvanie, le 5 Novembre 2020. REUTERS / Mark Makela

Par John Whitesides et Joseph Axe

WASHINGTON, 6 novembre (.) – Le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden a gagné plus de terrain auprès du président Donald Trump dans les États contestés de Géorgie et de Pennsylvanie vendredi, se rapprochant de la Maison Blanche quelques heures après Trump a faussement prétendu qu’ils «volaient» les élections.

Biden avait un avantage de 253 voix électorales sur les 214 de Trump, selon la plupart des grands réseaux de télévision, et était sur le point d’obtenir les 270 voix nécessaires pour remporter le collège électoral dans quatre États décisifs.

Biden, 77 ans, deviendrait le prochain président américain à gagner en Pennsylvanie, ou s’il le faisait dans deux des trois États que sont la Géorgie, le Nevada et l’Arizona. Au contraire, le chemin de la réélection de Trump semble se rétrécir de plus en plus: il devrait sécuriser à la fois la Pennsylvanie et la Géorgie et surpasser Biden au Nevada ou en Arizona.

En Pennsylvanie, un État avec 20 votes électoraux, Biden a réduit l’avance sur Trump à un peu plus de 18000 votes aux premières heures de vendredi, tandis que son écart en Géorgie, qui contribue à 16 votes électoraux, a été réduit à environ 650.

Ces chiffres devraient continuer à progresser en faveur de Biden, de nombreux votes provenant de régions qui ont tendance à voter pour les démocrates toujours en attente, y compris les villes de Philadelphie et d’Atlanta.

Pendant ce temps, Biden a vu son avance en Arizona se réduire vendredi matin à environ 47000 voix, tandis qu’au Nevada, il était toujours en avance sur son rival de seulement 12000.

Alors que le pays retenait son souffle trois jours après le jour du scrutin mardi, les responsables de Géorgie et de Pennsylvanie ont exprimé leur optimisme quant à la fin du recomptage vendredi, tandis que l’Arizona et le Nevada devaient encore prendre des jours. en finalisant le processus.

Trump, 74 ans, a tenté de présenter comme frauduleux le lent processus de comptage des votes par courrier, une option que plus d’électeurs ont choisie que lors des appels précédents en raison de la peur de la contagion du coronavirus. Au fur et à mesure que le décompte de ces votes progressait, les larges avantages initiaux que Trump avait dans des États comme la Géorgie et la Pennsylvanie ont diminué.

Historiquement, les États ont mis du temps après le jour du scrutin pour compter tous les votes.

Trump a publié plusieurs tweets aux premières heures de vendredi, réitérant les plaintes qu’il avait précédemment exprimées à la Maison Blanche. “Je gagne facilement la présidence des États-Unis avec les votes légalement exprimés”, a-t-il déclaré sur Twitter, n’offrant aucune preuve que des votes illégaux ont été exprimés.

“ÉLECTIONS MATCHÉES”

Dans un coup dur sans précédent pour le processus démocratique, Trump est apparu jeudi soir dans la salle de presse de la Maison Blanche et n’a pas prouvé qu’il «volait» les élections.

Sans offrir aucune preuve, Trump s’en est pris aux agents électoraux et a sévèrement critiqué le processus de vote anticipé, qui, selon lui, est conçu pour truquer le vote parce qu’il favorise Biden.

“Ils essaient de truquer les élections et nous ne pouvons pas permettre que cela se produise”, a déclaré Trump, qui a parlé pendant environ 15 minutes dans la salle de réunion de la Maison Blanche avant de partir sans répondre aux questions. Plusieurs réseaux de télévision ont interrompu l’émission pendant ses remarques, les présentateurs disant qu’ils devaient corriger leurs affirmations.

Biden, qui avait précédemment insisté sur son appel à la patience pendant le décompte des votes, a répondu sur Twitter: “Personne ne va nous enlever notre démocratie. Ni maintenant, ni jamais.”

Les remarques incendiaires de Trump font suite à une série de messages Twitter publiés plus tôt dans lesquels le président américain a appelé à l’arrêt du décompte des voix, bien que si le vote s’arrêtait maintenant, il soit actuellement derrière Biden dans suffisamment d’États pour de devoir remettre la présidence au démocrate.

Pendant ce temps, l’équipe de campagne de Trump a continué à déposer une vague de poursuites dans plusieurs États, bien que les juges de Géorgie et du Michigan aient rapidement rejeté les demandes déposées dans ces États. Plusieurs experts juridiques ont déclaré que les affaires avaient peu de chances d’affecter le résultat des élections, tandis que le principal conseiller juridique de la campagne de Biden, Bob Bauer, a déclaré qu’elles faisaient partie d’une “campagne de désinformation plus large”.

Les élections serrées mettent en évidence les profondes divisions politiques aux États-Unis, tandis que la lenteur du comptage de millions de votes par courrier a rappelé un coronavirus qui balaie toujours le pays.

S’il est victorieux, Biden n’aura pas obtenu la large répudiation de Trump que les démocrates espéraient, en raison du grand soutien dont le président bénéficie toujours malgré ses quatre années controversées au pouvoir. L’influence de Trump au sein du Parti républicain restera forte, même s’il perd finalement une élection très serrée.

Le gagnant devra faire face à une pandémie qui a tué plus de 234 000 Américains et laissé des millions d’autres sans travail, associée à des mois de troubles raciaux et de brutalités policières.

