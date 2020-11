Les États-Unis et le monde sont en suspens avant le résultat électoral serré dans lequel le candidat démocrate, Biden, ne renonce pas à l’élection pour perdu. Pendant ce temps, Trump, comme il le fait ces derniers mois, lance accusations de vol de vote et sème le doute, devant une troupe d’avocats très chère, sur la victoire possible – non confirmée à ce moment – de son adversaire.

Trump remporte une victoire incontestable dans les États du sud, alors que Biden remporte l’Arizona. Le grand dL’erreur du démocrate est parmi les Hispaniques de Miami, qui n’ont pas été massivement favorables à Biden comme prévu.

Après l’apparition du démocrate, ne renonçant pas aux élections, Trump a lancé un twitter pour accuser les démocrates de vouloir «voler» les élections. Celui sur la fraude électorale est désormais le principal argument du républicain.

Nombre d’heures ou de jours

Biden demande de la patience pour compter chaque vote de l’élection, dont Le décompte peut durer des heures ou des jours selon l’état.

De son côté, l’ancien président américain, Barack Obama, qui a été très impliqué dans ces élections, a déclaré que “Nous pouvons connaître les résultats dès demain matin, mais cela peut prendre un peu plus de temps. “.

L’ancien locataire de la Maison Blanche a également averti que, pour l’instant, personne ne peut confirmer le résultat de l’examen. Selon ses propres mots, «Ce n’est pas mon rôle de déclarer qui a remporté cette élection, ce n’est pas le rôle de Donald Trump. C’est la décision du peuple américain », confirme-t-il.

