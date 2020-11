Joe Biden, accompagné de son colistier, Kamala Harris

Le candidat démocrate à la Maison Blanche, Joe Biden, a été présenté ce vendredi comme le futur président de la conciliation et de l’union de tous les Américains, tout en menant le décompte et contrairement à la stratégie de Donald Trump d’encourager la division en remettant en question l’intégrité du système démocratique.

D’un ton calme, Biden s’est exprimé depuis le Chase Center de Wilmington, Delaware, où il réside, pour lancer un message de communion pour tous les Américains en déclarant qu ‘”il n’y a pas de temps à perdre”. dans un pays polarisé avec des problèmes urgents à résoudre tels que le covid-19, la détérioration de l’économie, l’injustice raciale et la crise climatique.

«Notre cheminement est vers une union plus parfaite et il continue d’évoluer. Aux États-Unis, nous avons des points de vue forts, nous avons de forts désaccords et c’est très bien, de forts désaccords sont inévitables et dans une démocratie, de forts désaccords sont sains »Biden commença d’une voix apaisante.

Malgré ce ton complètement différent de celui utilisé par Trump jeudi, l’ancien vice-président de Barack Obama (2009-2017) a lancé une fléchette sur son rival républicain lors des élections.

“Le but de notre politique n’est pas une guerre implacable sans fin, non”, a-t-il souligné. Le but de notre politique, le travail de la nation n’est pas d’attiser les flammes des conflits pour résoudre les problèmes.

Biden, a assuré que “Nous n’avons pas encore déclaré la victoire” mais les chiffres sont “Clair” et qu’il est en passe de remporter l’élection présidentielle, mais a demandé le calme et la confiance dans la démocratie à vos électeurs jusqu’à ce que le décompte des voix soit terminé.

“Nous allons gagner cette course avec une grande partie de la nation derrière nous.”

BIDEN MARQUE UN CONTRASTE AVEC TRUMP

De cette manière, Biden a amené les deux États-Unis face à face au Chase Center, où il n’y avait pas de public en raison de la pandémie, après que Trump a attaqué jeudi les fondements mêmes de la plus grande démocratie du monde en remettant en question l’intégrité de tout. le processus électoral, car il doutait, sans preuve, de la légitimité de millions de voix exprimées par courrier et accusait son adversaire de tenter de voler les élections.

Biden a demandé le calme à la population américaine

Biden a assuré que tous les votes seront pris en compte.

«Vous savez que nous allons à nouveau démontrer ce que nous avons démontré pendant 244 ans dans ce pays, la démocratie fonctionne. Votre vote sera compté. Peu m’importe combien les gens essaient de l’éviter. Je ne laisserai pas cela arriver, les gens seront écoutés », a-t-il assuré.

Biden a prononcé ce discours alors qu’il dirige l’examen dans les principaux États de Pennsylvanie, de Géorgie, d’Arizona et du Nevada, avec des marges étroites par rapport à Trump.

Son discours avait suscité une grande attente tout au long de la journée, car face à un examen approfondi en Pennsylvanie, sa campagne avait annoncé qu’il allait adresser un discours à la nation ce soir, ce qui avait suscité toutes sortes de spéculations dans les médias sur si ce sont ses paroles pour se proclamer vainqueur.

L’ATTENTE ÉTERNELLE DES RÉSULTATS

Cependant, ces attentes se sont déformées au fil des heures et alors que les États, en particulier la Pennsylvanie, ont donné des signes que ce vendredi ils ne termineraient pas le décompte, malgré le fait que trois jours se soient écoulés depuis les élections.

La Pennsylvanie est le prix le plus convoité car il compte 20 délégués au Collège électoral, donc si Biden gagne dans cet État, il se présenterait automatiquement à la présidence.

Dans le système américain, le candidat qui atteint 270 délégués au Collège électoral gagne, un organe composé de 538 délégués qui contribuent tous les États en fonction de leur population.

BIDEN AHEAD EN PENNSYLVANIE, GEORGIE, NEVADA ET ARIZONA

Biden compte 264 délégués ou 253, selon que l’Arizona est pris en compte ou non, où certains médias n’y ont pas encore projeté sa victoire, ce que d’autres ont fait la nuit des élections, comme l’agence AP et Fox News; tandis que Trump en a 214.

Le président des États-Unis, Donald Trump.

Le président sortant avait une marge de 750 000 voix en Pennsylvanie mardi soir, mais cette avance s’estompe à mesure que les votes par correspondance ont été comptés; une méthode que les démocrates ont davantage utilisée lors de ces élections pour éviter les foules dans le contexte de la pandémie.

Si vous regardez les États où le décompte a lieu, Biden est en tête en Pennsylvanie avec 49,6% des voix contre 49,1% pour Trump, avec 95% des votes comptés.

Il est également premier en Géorgie (16 délégués au collège électoral), avec 49,4% des voix contre 49,3% pour le président, avec 99% comptés; au Nevada (6 délégués), il est en tête avec 49,8% contre 48% pour le président, avec 92% calculés; et en Arizona (11 délégués), il mène le décompte avec 49,6% des voix contre 48,7% pour Trump, avec 95% comptés.

Le président est en tête en Caroline du Nord (15 délégués), avec 50% des voix contre 48,6% pour Biden, quand 97% ont été comptés; et en Alaska (3 délégués) avec 62,9% contre 33% pour le démocrate et 46% des suffrages comptés.

