15 minutes. La représentante républicaine de l’état de Géorgie, Marjorie Taylor Greene, a présenté ce jeudi une série de documents dans l’intention d’engager un procès politique ou une mise en accusation contre le président des États-Unis (USA), Joe Biden, un jour après son investiture.

«Le président Joe Biden n’est pas apte à exercer ses fonctions. Son modèle d’abus de pouvoir en tant que vice-président sous l’administration Barack Obama est vaste et inquiétant.«Cela a été déclaré par la députée controversée, selon le journal The Hill.

Greene Elle est l’un des piliers de Donald Trump qui a fait le plus pour répandre les allégations non fondées de fraude électorale. Cela a récemment conduit à la fermeture, pour 12 heures, de son compte Twitter officiel. Là, il n’a pas non plus lésiné sur les insultes envers les autorités électorales des deux partis et sur les canulars liés aux complots fous du mouvement QAnon.

“Le président Biden a montré qu’il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour sauver son fils, Hunter, et remplir les poches de votre famille avec de l’argent provenant d’entreprises énergétiques étrangères corrompues“Greene a déclaré dans un communiqué annonçant la destitution. Cependant, il n’a pas inclus les articles pour lesquels il serait formellement inculpé.

Ukraine

Les accusations de Greene se concentrent sur le crime présumé de trafic d’influence que Hunter Biden aurait encouru pendant la vice-présidence de son père. Ceci, afin de gagner des accords avec des sociétés énergétiques étrangères alors qu’il travaillait comme conseiller pour Burisma, une société gazière ukrainienne.

La pression de Trump sur le président ukrainien, Volodymyr Zelenski, pour enquêter sur les activités irrégulières présumées des Bidens, a fini par être la première mise en accusation à laquelle l’ancien président a dû faire face. Finalement, ils l’ont acquitté.

L’année dernière, une enquête menée par les républicains du Sénat sur cette affaire a mis fin à la licenciement de celui-ci en l’absence de preuve d’irrégularités par Biden. De même, le rapport sur les activités de son fils alors qu’il travaillait pour Burisma n’a également trouvé aucune preuve de népotisme.