15 minutes. Le président élu des États-Unis, Joe Biden, a proposé comme secrétaire adjoint du ministère de la Santé et des Services sociaux le Dr Rachel Levine, qui serait la première personne ouvertement transgenre à occuper un poste à ce niveau fédéral si elle reçoit le soutien du Sénat.

Biden a annoncé mardi la proposition du secrétaire à la Santé de Pennsylvanie et l’un des responsables de la gestion de la pandémie dans l’État. Selon le président élu, Levine a atteint ces postes en démontrant une expérience approfondie et en étant un fonctionnaire efficace.

“Dr Rachel Levine apportera le leadership et l’expérience solides dont nous avons besoin pour surmonter cette pandémieIndépendamment de son code postal, de sa race, de sa religion, de son orientation sexuelle, de son sexe ou de son handicap “, a déclaré Biden à propos du médecin. Il l’a également décrite comme une personne” hautement qualifiée “pour aider l’administration.

Pour sa part, la vice-présidente élue Kamala Harris a souligné le profil «marqué» de Levine en tant que fonctionnaire avec «connaissances et expérience». Selon lui, elle «aidera à contenir la pandémie et à protéger et améliorer la santé et le bien-être des Américains».

Apparitions des candidats

Ce mardi débutent les apparitions au Sénat des États-Unis de ceux choisis par Biden pour son cabinet, y compris les candidats aux départements du Trésor, de la Défense et de l’Etat.

Janet Yellen, ancienne présidente de la Réserve fédérale, sera parmi les premières à comparaître et le fera devant la commission des finances du Sénat, qui décidera de la confirmer à la tête du Trésor.

De même, Antony Blinken, celui choisi par Biden pour diriger le département d’État, comparaîtra devant la Commission des relations internationales; tandis que Lloyd Austin, candidat à la tête du ministère de la Défense, comparaîtra devant la Commission des forces armées du Sénat.

Justement, Austin aura besoin d’un permis pour occuper le poste depuis qu’il a quitté son travail militaire en 2016. Selon la loi, dans ces cas, il faut avoir quitté le poste sept ans auparavant.

D’autre part, la commission du renseignement accueillera la comparution d’Avril Haines, proposée par Biden comme directeur du renseignement national. Alejandro Mayorkas sera également confronté aux problèmes de la Commission de la sécurité nationale puisqu’il est candidat au département homonyme.

Les commissions mèneront les entretiens avec les candidats du cabinet de Biden, mais l’ensemble du Sénat votera pour confirmer ou non leur soutien.