Le président élu américain Joe Biden a élu le général à la retraite Lloyd Austin, qui a supervisé l’armée américaine au Moyen-Orient sous l’administration Barack Obama, au poste de secrétaire à la Défense, ont annoncé lundi deux personnes proches de la décision.

Monde de Miami / .

Austin, qui deviendra le premier secrétaire noir à la Défense des États-Unis, a battu Michele Flournoy, un ancien haut fonctionnaire du ministère de la Défense, contre toute attente.

Le magazine Politico a été le premier média à publier les informations.

Austin, qui a pris sa retraite en 2016, aura besoin d’une dérogation du Congrès pour accepter le poste, car cela fait moins de sept ans depuis qu’il a quitté l’armée. Il sera le deuxième chef du Pentagone en quatre ans à avoir besoin d’une dérogation après que Donald Trump, toujours président, ait choisi James Mattis, un général naval à la retraite, pour le poste.

La nomination d’Austin, qui dirigeait le Commandement central des États-Unis sous la présidence d’Obama, pourrait provoquer les critiques de certains groupes progressistes puisque, depuis sa retraite, il a siégé dans plusieurs conseils d’administration de sociétés, dont l’armurier Raytheon. Technologies Corp.

Biden et Austin ont développé une relation de travail étroite sous l’administration Obama et le général a conseillé l’équipe de transition sur les questions de sécurité nationale, a déclaré l’une des sources.

Biden, qui prendra ses fonctions le 20 janvier, a également annoncé lundi les principaux membres de son équipe Santé pour diriger la réponse de l’administration à la pandémie.

Biden a nommé le procureur général de Californie Xavier Becerra au poste de secrétaire à la santé et aux services sociaux et le Dr Rochelle Walensky, chef des maladies infectieuses au Massachusetts General Hospital, à la tête des Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a été nommé conseiller médical en chef sur le COVID-19.