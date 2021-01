Le président des États-Unis, Joe Biden, a présenté jeudi sa stratégie pour faire face au covid-19.

Monde de Miami / infobae

Lors d’une cérémonie à la Maison Blanche, le président a mis en cause la démarche de son prédécesseur, Donald Trump, et a signé une série de décrets pour mettre en œuvre les clés de son plan. Celles-ci incluent la nécessité pour ceux qui viennent dans le pays de présenter des tests négatifs et une mise en quarantaine; l’ordre de créer des centres de vaccination dans tout le pays – pour accélérer l’inoculation et atteindre l’objectif d’administrer 100 millions de doses au cours des 100 premiers jours – et l’obligation d’utiliser des masques dans les juridictions fédérales.

L’exigence d’un test avant l’embarquement avait déjà été ordonnée par le gouvernement précédent, mais l’isolement n’était qu’une recommandation.

Biden a de nouveau souligné l’impact actuel de la pandémie dans le pays et a soutenu sa critique du gouvernement précédent par des chiffres: «Nous ne pouvions pas compter sur le gouvernement fédéral pour agir avec la rapidité nécessaire et nous voyons les conséquences de ces échecs: nous avons 4% de la population mondiale mais 25% des cas confirmés et 20% des décès », a-t-il lancé.

Et il a ajouté: «Les hôpitaux manquent de lits, il y a des magasins qui ont fermé pour toujours. La distribution du vaccin a été terrible jusqu’à présent. ” Selon les derniers chiffres des Centers for Disease Control (CDC), mis à jour pour la dernière fois mercredi matin, sur près de 36 millions de doses qui ont été distribuées dans le pays, ils ont été appliqués un peu plus de 16,5 millions. Autrement dit, environ 45 pour cent du total.

Compte tenu du scénario actuel, Biden a averti que la situation “va empirer avant de s’améliorer”, au point que “le nombre de morts atteindra probablement un demi-million le mois prochain”. Cependant, a-t-il dit, “nous nous en sortirons ensemble”. “L’aide est en route”, a-t-il dit.