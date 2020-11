Washington, 30 novembre . .- Le président élu des États-Unis, Joe Biden, a jeté les bases de son investiture lundi, acte qui contrastera avec toute autre inauguration dans l’histoire du pays, avec un public réduit , moins de partis et beaucoup d’incertitude sur les projets du président sortant, Donald Trump.

Biden a annoncé la formation d’un comité chargé d’organiser les activités liées à sa cérémonie de prise de pouvoir, prévue le 20 janvier 2021 et qu’en raison de la pandémie, il sera forcément différent de ceux qui remplissent Washington de foules et de festivités tous les quatre. années.

La scène où Biden sera assermenté a déjà commencé à être construite aux portes du Capitole, et devant la Maison Blanche la structure est progressivement érigée à partir de laquelle le président élu devrait contempler le défilé traditionnel le même jour.

Tout le reste est toujours en suspens, et le comité de Biden, ainsi qu’un autre comité du Congrès américain, ont maintenant un mois et demi pour façonner une inauguration atypique, reflétant probablement la prudence du président élu. concernant la covid-19 et leur volonté de suivre les recommandations scientifiques.

“Les comités donneront la priorité à la sécurité et à la santé du public, empêchant ainsi la propagation du covid-19”, a souligné lundi l’équipe de Biden.

LE DÉFI DES FOULES

Dans une inauguration normale, il y aurait environ 1600 personnes sur la plate-forme où le président élu est assermenté, et environ 200000 invités dans un périmètre qui enjambe le début de l’esplanade du National Mall, à côté du Capitole.

Ces foules devraient diminuer cette fois-ci, et on ne sait pas si des mesures seront également prises pour empêcher les foules au-delà des zones d’invités: lors de l’inauguration de Barack Obama en 2009, par exemple, 1,8 million les gens se sont réunis au centre-ville de Washington pour célébrer.

Ceux qui seront près de Biden sur la plate-forme principale devront également subir des tests COVID-19, et bien que le président élu lui-même porte souvent un masque en public, il a dit à ses conseillers qu’il préférerait ne pas le porter le jour de son inauguration, selon CNN.

Le déjeuner traditionnel qui rassemble environ 200 personnes dans une salle du Congrès peut devoir être modifié, et il se peut qu’il n’y ait pas de chœur derrière le président élu pendant la cérémonie.

On ne sait pas non plus ce qu’il adviendra des fêtes traditionnelles auxquelles des centaines de personnes assistent pour voir le nouveau président danser avec la première dame, mais l’équipe de Biden envisage de les organiser virtuellement, afin que leurs partisans puissent les suivre de chez eux.

PRÉOCCUPATION AU SUJET DES PLANS TRUMP

La question principale est de savoir ce que fera Trump, car traditionnellement, le président sortant assiste à l’investiture de son successeur et siège sur la plateforme principale lors de son discours.

Trump ne reconnaît toujours pas formellement la victoire de Biden et a seulement indiqué qu’il avait déjà décidé s’il assisterait ou non à la cérémonie, sans clarifier ce qu’il fera.

Des rumeurs sur ses éventuels projets ont inondé Washington: le journal The Daily Beast a assuré ce week-end, citant deux sources proches de Trump, que le président envisage d’organiser un événement le même jour de l’inauguration pour promouvoir une éventuelle nouvelle campagne présidentielle en 2024.

Le comité d’inauguration que Biden a annoncé lundi est présidé par Tony Allen, président de la Delaware State University; et son directeur exécutif est Maju Varghese, qui était conseiller de campagne du président élu.

Il y aura deux directeurs exécutifs adjoints, Erin Wilson et Yvanna Cancela, une fille d’immigrants cubains qui à 33 ans est le premier sénateur de l’État latina du Nevada et qui a participé à la Convention nationale démocrate en août.

Lucia Leal