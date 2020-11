Le président élu Joe Biden devrait franchir une étape historique et sélectionner une femme pour diriger le Pentagone pour la première fois, brisant l’un des rares obstacles restants pour les femmes du département et du cabinet présidentiel.

MiamiWorld / local10

Michele Flournoy, un vétéran du Pentagone politiquement modéré, est considéré par les responsables américains et les experts politiques comme un choix supérieur pour le poste.

Sa sélection interviendrait dans la foulée d’une période tumultueuse du Pentagone qui a vu cinq hommes prendre la première place sous le président Donald Trump. Le plus récent secrétaire à la Défense était Mark Esper, qui a été limogé par Trump lundi après avoir repoussé des problèmes tels que le retrait des troupes et l’utilisation de l’armée pour réprimer les troubles civils.

S’il était confirmé, Flournoy ferait face à un avenir qui devrait impliquer une réduction des budgets du Pentagone et une éventuelle implication militaire dans la distribution d’un vaccin contre le coronavirus.

Les démocrates tentent depuis longtemps de nommer une femme au poste de chef de file dans un département qui n’a ouvert tous les emplois de combat aux femmes militaires qu’il y a environ cinq ans. Flournoy avait été le choix tant attendu d’Hillary Clinton si elle avait remporté l’élection de 2016. Son nom est apparu très tôt en tant que chef du cabinet de Biden, ont déclaré des responsables qui se sont exprimés sous couvert d’anonymat pour discuter des questions de personnel.

Considéré comme une main ferme en faveur d’une forte coopération militaire à l’étranger, Flournoy, 59 ans, a servi plusieurs fois au Pentagone, à partir des années 1990 et plus récemment en tant que sous-secrétaire à la défense pour la politique. de 2009 à 2012. Elle siège au conseil d’administration de Booz Allen Hamilton, un entrepreneur de la défense, ce qui pourrait soulever des inquiétudes chez certains législateurs. Mais ses opinions modérées garantiraient probablement un large soutien bipartisan dans une position qui nécessite une confirmation du Sénat.

Peu d’autres noms ont été mentionnés, bien que l’ancien chef du département de la sécurité intérieure, Jeh Johnson, ait été répertorié comme une option possible à un moment donné. Le choix d’une femme serait conforme à la promesse de Biden d’un Cabinet diversifié.

Il a été franc dans la politique étrangère et de défense américaine, en particulier l’année dernière. Elle est en faveur d’une coopération internationale plus étroite après quatre ans d’une Maison Blanche de Trump promouvant une politique de «l’Amérique d’abord» et étant plus méfiante et critique à l’égard des alliés.

“Quel que soit le prochain président”, a-t-il déclaré en mars, “qu’il s’agisse d’un deuxième mandat de Trump ou du vice-président Biden ou de qui que ce soit, l’un des principaux points à l’ordre du jour va essayer, je pense, de redresser une partie de cette perception”. que les États-Unis ne peuvent plus être un partenaire fiable. «Mais je ne pense pas que ce sera facile ou se produira du jour au lendemain. Je pense qu’il faudra beaucoup de travail sur plusieurs années pour regagner cette confiance et cette position. “

Il a également mis en garde contre des changements radicaux et immédiats.

“L’une des tendances les plus dangereuses est qu’après un changement d’administration, en particulier lorsqu’il y a un changement de parti, la nouvelle équipe arrive et utilise le terme de” répudiation “. Mais entrez et supposez que tout ce que leurs prédécesseurs ont fait était mal, vous savez, ils jettent le bébé avec l’eau du bain, essentiellement, et se corrigent dans une autre direction », a-t-il déclaré sur un forum de l’Institut Hudson.

Arnold Punaro, un général deux étoiles à la retraite de la marine et ancien directeur du personnel du Comité des services armés du Sénat sous la direction du sénateur démocrate de l’époque Sam Nunn de Géorgie, a récemment déclaré qu’il considérait Flournoy comme “incroyablement bien qualifié” pour diriger le Pentagone. .

Le ministère de la Défense est l’une des trois agences du Cabinet, les autres étant le Trésor et les Anciens combattants, qui n’ont jamais été dirigées par une femme. Certains des 28 hommes qui ont occupé le premier poste de la défense depuis sa création en 1947, dont trois qui ont servi dans l’administration Trump – Jim Mattis, Esper et l’actuel secrétaire par intérim Christopher Miller – sont des vétérans militaires. Flournoy n’a pas servi dans l’armée.

Comme Mattis et Esper, Flournoy voit la Chine comme le défi à long terme le plus important pour la domination américaine sur la scène mondiale. En juillet, il a déclaré que les États-Unis perdaient leur avantage technologique militaire sur des concurrents clés comme la Chine et que l’inversion de cette tendance devrait être la priorité absolue du Pentagone.

Cependant, il a également mis en garde contre la négligence du Moyen-Orient et préconise plutôt “des niveaux plus modestes de présence continue” là-bas. Par exemple, il a approuvé un rôle limité en Afghanistan qui se concentre davantage sur la lutte contre la menace terroriste et moins sur la reconstruction du pays.

“Nous voulons réduire notre engagement, mais nous voulons le faire de manière intelligente et cela protège nos intérêts dans le processus”, a-t-il déclaré en mars à propos de l’Afghanistan, ajoutant que “nous ne faisons pas que couper et courir”. Trump a fait pression pour un retrait complet des troupes d’Afghanistan d’ici la fin de l’année, mais jusqu’à présent, le Pentagone n’a pas reçu l’ordre de le faire.

En Corée du Nord, elle a déclaré dans un forum en ligne d’octobre que si le désarmement nucléaire doit rester l’objectif ultime, elle a du mal à voir Kim Jong Un accepter de renoncer à toutes ses armes nucléaires, qu’elle a dit qu’il il y voit la “carte de survie” de son régime.

Sur l’Iran, Flournoy a plaidé pour une approche révisée pour dissuader la République islamique en brisant le modèle familier d’envoi de plus de forces américaines dans le Golfe en réponse aux provocations iraniennes, comme l’a fait l’administration Trump en mai 2019 après ce qu’il a appelé des menaces crédibles contre Les intérêts américains dans la région.

Flournoy est co-fondateur de Westexec Advisors, une société de conseil qui fournit des analyses de risques géopolitiques et des conseils aux entreprises clientes. Il travaille avec un mélange d’anciens hauts fonctionnaires du gouvernement, dont Antony Blinken, ancien sous-secrétaire d’État et actuellement conseiller en politique étrangère de Biden, et d’experts militaires tels que le général de l’armée à la retraite Vincent Brooks, qui a dirigé les forces américaines en Corée jusqu’en 2019. .

En 2007, Flournoy a aidé à créer un groupe de réflexion, le Center for a New American Security.