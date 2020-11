PHOTO DE DOSSIER: Le président élu Joe Biden prononce un discours avant Thanksgiving à son siège à Wilmington, Delaware, REUTERS / Joshua Roberts

Par Trevor Hunnicutt, Valerie Volcovici et Andrea Shalal

WASHINGTON, 29 novembre (.) – Le président élu Joe Biden devrait nommer Neera Tanden, qui était conseiller de l’ancien président Barack Obama, au poste de directrice du bureau du budget de la Maison Blanche, et l’économiste Cecilia Rouse au poste de présidente du Conseil de Conseillers économiques lundi, selon une personne familière avec le processus.

Biden devrait également choisir Wally Adeyemo, le conseiller économique international de l’administration Obama, pour être le principal conseiller de Janet Yellen au département du Trésor. Les économistes Jared Bernstein et Heather Boushey seront probablement nommés au Conseil des conseillers économiques, a déclaré la même source.

Biden a également choisi Brian Deese, un autre conseiller d’Obama, pour diriger le Conseil économique national de la Maison Blanche, a rapporté le New York Times, citant trois personnes connaissant le sujet.

L’équipe de transition de Biden a refusé de commenter, tandis que Tanden, Rouse, Adeyemo, Bernstein, Boushey et Deese n’ont pas pu être contactés pour commenter.

Les élections économiques de Biden ont fait l’objet d’un bras de fer entre les centristes démocrates, qui veulent avant tout un retour à l’expérience et à la concurrence, et les progressistes, qui veulent des mesures drastiques pour tenir la promesse de la campagne démocrate de faire du capitalisme. d’Amérique plus juste pour tous. Les nominations de Tanden, Rouse et Adeyemo doivent être confirmées par le Sénat.

Comme en 2009 avec Obama, dont Biden était vice-président, la nouvelle administration héritera le 20 janvier d’une économie en difficulté et confrontée à de sérieux défis à court terme.

